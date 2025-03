¿Mucho susto?: Aseguran que Mega frenó arribo de José Antonio Neme a Meganoticias Prime

Al parecer, la idea de sacar a José Antonio Neme del matinal Mucho Gusto y dejarlo conduciendo Meganoticias, fue tomada a tontas y a locas y los ejecutivos de Mega estarían listos para echar pie atrás en la decisión.

Fue antes del Festival de Viña del Mar cuando el canal anunció que el periodista dejaría la dupla con Karen Doggenweiler para volver a prensa y sería el nuevo rostro de las noticias prime, sacando de su puesto a Juan Manuel Astorga.

Rodrigo Sepúlveda, en tanto, debutaría en las mañanas en reemplazo de Neme. Pero, según informó El Filtrador, ‘todo se derrumbó.

El citado medio indicó que los altos mandos de Mega estarían arrepentidos con la apuesta contemplada a partir de marzo 2025 .

"Última hora: Mega habría frenado cambios en su Departamento de Prensa“, titularon, explicando que ”comenzó a circular el rumor de que la señal había desistido de los cambios...incluso se habían grabado spot para estos nuevos espacios“, publicaron.

¿Mucho susto a las críticas?

Una de las teorías por congelar el cambio, serían los comentarios negativos que recibió el canal por sacar a Neme de Mucho Gusto y, además, las críticas contra Rodrigo Sepúlveda por llegar a la mañana, quien además fue pifiado por el público de Viña en una de las noches festivaleras.

También, se habla que Mega no habría realizado un focus group para analizar si era buena idea la medida, dándose cuenta recién ahora, a días del debut, que pocos entendían y apoyaban el cambio.

Finalmente, destacaron que Neme estaba contemplado para debutar el lunes 10 de marzo en Meganoticias Prime, pero fue postergado para el 17 del mismo mes, lo cual ya levantó las primeras alertas.

La emotiva despedida de Neme

“Tengo como una cosa acá, rara, en el pecho. No es porque no me guste a dónde voy, ni porque tenga temor de eso, pero salir de un programa donde uno ha sido tan feliz, y donde han pasado tantas cosas, evidentemente toca una fibra mía”, dijo José Antonio Neme al despedirse de Mucho Gusto.

“Yo lo único que puedo decir es que di lo máximo de mí. O sea, a veces acerté, otras veces no, pero dejé como dicen los deportistas, todo en la cancha”, agregó Neme.

“Hubo algunas situaciones mejor resueltas que otras, obviamente, entrevistas que salieron bien y otras no salieron tan bien, en tantos años es posible que uno erre un poco, pero yo creo que dejo un programa lindo, un programa firme, un programa sólido en su estructura editorial, en su cadena de producción y en su puesta al aire”, puntualizó.