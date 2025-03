“Lloré abrazada de Jorge como media hora”: Daniela Aránguiz entregó más detalles de su llanto desenfrenado por el crecimiento de su hija

Una simple ida a comprar útiles escolares terminó con el llanto de Daniela Aránguiz en pleno supermercado. Ella le mostró a sus seguidores de Instagram este momento en donde la emoción la invadió debido a que era el último viaje a comprar ítemes colegiales para su hija, quien ya está en cuarto medio.

“Me veo tan ridícula chiquillos, les quería contar esto, es que estoy en el supermercado y la gente me mira porque estoy lloriqueando”, comenzó a contar. “Pero estoy comprando el último uniforme y las últimas cosas de mi hija para el colegio, porque pasó a cuarto medio”, dijo sobre el origen de su pena.

“Es el último año que compro estas cosas, me da tanta pena, tanta pena”, dice mientras se le quiebra la voz. “¿Cómo podemos hacer las mamas para que se queden chiquititos para siempre?”, preguntó a sus seguidores.

“La gente me mira, qué pensará. Así más, no ando ni con lentes. Qué vergüenza”, terminó.

La explicación de Daniela Aránguiz

En su programa de TV+, “Sígueme”, la panelista fue consultada por estas historias que publicó en su cuenta de Instagram. “Lo que pasa es que yo estaba en el supermercado, y estaba sin lentes”, contextualizó.

“De repente, me puse a llorar por lo vieja que estoy, voy a cumplir 40 años este año. Me puse a llorar escogiendo los calcetines para el colegio. Entonces, yo lloraba, lloraba, lloraba y hasta que de repente empecé a cachar que la gente que trabaja en el supermercado me miraba y de repente una sacaba el teléfono”, relató.

“Yo no podía parar de llorar, este era un llanto muy exagerado. Y yo cuando... no lloro nunca, pero cuando lloro lloro”, confesó Daniela, quien agregó que decidió subir a las redes sociales esta historia para explicar a la gente que estaba alrededor y básicamente, para que no se creara un cahuín innecesario.

Entrando en más detalles sobre la situación vivida, Daniela llamó a su hija Agustina para ver si le faltaba algo para la vuelta a clases, considerando que el papá Jorge Valdivia ya se había hecho cargo de aquello mientras ella estaba en Viña.

“Yo pensé que iba a ser la última vez que me llama para decirme ‘mamá, me faltan los calcetines para el colegio’. Una tontera, lo sé”, añadió.

“Me acuerdo que a la noche llegué a mi casa. Lloré abrazada de Jorge como media hora, y le dije: ‘no puedo creer que nuestra hija ya pasó a cuarto medio, ¿en qué momento pasó esto?‘“, contó Aránguiz, quien también le pidió a su hija que se convirtiera en bebé de nuevo y durmiera con ella.