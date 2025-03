La Fiera quedó de una pieza: Gino Costa reveló que una expareja de Pamela Díaz lo bloqueó de Instagram

Durante la semana, Pamela Díaz recibió a Fran Maira y en el set de su programa festivalero, “Díaz en Viña”. El amor fue uno de los tópicos que fueron discutidos, y la Fiera enumeró las veces que se ha enamorado en su vida.

“Yo estuve enamorada del papá de los niños (Manuel Neira), después estuve enamorada de (Rodrigo) Wainright, que vivimos 4 años juntos, y del papá de la Pascuala meh. Me he enamorado 3 veces, y Jean Phi fue la última”, confesó.

El rostro de Gino Costa se iluminó con una picaresca sonrisa, un rostro que evidenciaba que había un cahuín que vino a su cabeza y no podría guardárselo, tenía que contarlo.

“¿Te puedo contar algo?“, preguntó el periodista con un contenido entusiasmo. La sonrisa no se iba del rostro de Gino, y por fin reveló lo que tenía guardado: ”Un ex tuyo me bloqueó de Instagram y no sé por qué“.

Gino Costa y Pamela Díaz Captura: Díaz en Viña

“A la semana me bloqueó”

Pamela inmediatamente volteó su cabeza para mirar a su equipo, a sus íntimos amigos, como si estuviese buscando una respuesta de parte de ellos. Fran Maira bromeó que se creyó el cahuín de que Gino tuvo intenciones con la Fiera, y él señaló que no cree que sea eso.

“Fue cuando hicimos el ‘Sin Editar’...”, empezó a contar Costa, y Díaz lo interrumpió para preguntarle si es que ella dijo algo levantó las sospechas de su expareja. “De hecho, tú estabas con él en mi casa”, agregó Gino dejando en claro para Pamela de quién se trataba.

“A la semana me bloqueó”, complementó el periodista. “¡¿Jean Phi?!“, dijo la Fiera revelando la identidad del ex. ”¡¿A ti?! Qué raro porque no... ¿Qué hiciste? ¿Dijiste algo feo de él?“, preguntó Pamela.

“No sé por qué. Nosotros éramos amigos. Nunca (he dicho algo malo de Cretton) si es más bueno que el pan”, aclaró Gino Costa.