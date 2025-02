“Me parecía a la Volpato”: Juan Pablo López troleó a actriz tras su comentada participación en Viña 2025

El comediante Juan Pablo López sacó a colación a la actriz Paola Volpato durante la rutina de humor que presentó en el Festival de Viña del Mar 2025.

Fue en un chiste sobre el consumo de marihuana, donde contó que sus efectos lo dejan igual o más de paralizado, como se vio a Paola Volpato durante la coanimación de las competencias en el festival.

“Yo no fumo ni marihuana, me hace mal la marihuana”, Pero, me da envidia la gente que lo pasa la raja con la marihuana. Siento que los que fuman marihuana son más felices. De verdad lo digo”, contó.

Pero, un día fumó, tras la insistencia de sus amigos.

“Mis amigos en los carretes siempre fumando marihuana. Un día me insistieron: fuma hueón. No, no quiero. Fuma. Ya me pegué unas quemadas”, agregó.

“Y ahí quedé, con demencia senil. Te juro, en pleno carrete. Sentado en una silla. Con un trozo de torta y un té. Estaban todos culiando y yo ahí”, remarcó.

“¿Yo me digo para que hago esto? Otra vez me dieron unas quemadas, de lolo, y ahí quedé, inmóvil. Me parecía a la Volpato presentando a la...“, no terminó la frase cuando el público entendió inmediatamente la referencia.

Paola Volpato respondió a las críticas

La actriz Paola Volpato, respondió a las críticas y memes que surgieron en las redes sociales tras su participación.

“Me han criticado pero me sentí maravilloso, estoy muy bien, muy emocionada, muy contenta y muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad”, comentó.

“Había nervios, pero tenía un compañero increíble al lado que era el Rafa Araneda”, aseguró la actriz.

Además, explicó el motivo detrás de su aparente lapsus: “Estaba un poquito atrasado el show, entonces había que rellenar, y no fue un lapsus, fue mi primera experiencia con muela y espero haberlo hecho lo mejor posible”.