“Lloré y me cuesta mucho aceptarlo”: Emilia Dides confirmó el mal momento que pasó en su coronación como Reina de Viña

Emilia Dides confirmó a través de sus redes sociales el mal momento que pasó durante la coronación como Reina del Festival de Viña del Mar 2025.

Cabe recordar que ante su triunfo, una de las otras candidatas encontró que la decisión fue injusta debido a un problema con la votación de la prensa, por lo que decidió hacer una campaña en contra de la Miss Universo Chile.

De hecho, la perdedora también realizó un piscinazo en un horario similiar al oficial.

Por lo mismo, ante la controversia que se generó en los medios de comunicación, Emilia comentó que tenía intenciones de compartir su reinado con Faloon Larraguibel para evitar las polémicas y malos tratos.

El llanto de Emilia

Luego de la coronación y piscinazo, se comenzó a viralizar un video donde se podía ver a la jurado de Viña llorando en plena ceremonia.

En este contexto, es donde Emilia decidió aclara la situación a través de su mensaje en su cuenta de Instagram.

"Sí, lloré y me cuesta mucho aceptarlo. Es súper triste llegar a un lugar donde mi gente más linda quería verme y sentir que no pertenezco para después llegar y ver la cantidad de cosas que se han dicho en mi contra y sobre todo viniendo de mujeres“, expresó, confirmando que se sintió mal por los dichos del canal oficial de Faloon Larraguibel.

"No sé en qué minuto normalizamos esto, degradar a una mujer y hacerla sentir culpable por algo que no hizo. Tengo mi corazón tranquilo, con el anillo que me gané, ese mismo que demuestra todo amor que recibo de ustedes y el inmenso amor que siento por cada uno que está aquí“, expresó la Miss Chile.

Finalmente, cerró su descargo diciendo: "Gracias por sus mensajes, y por supuesto, gracias por elegirme como su reina de Viña“.