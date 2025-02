“Este programa me ha hecho mejor persona”: La emotiva despedida de María Luisa Godoy del “Buenos días a todos”

Este viernes 28 de febrero fue el útimo día de María Luisa Godoy en el “Buenos días a todos”, programa donde cumplió el rol de animadora por varios años.

La comunicadora tomó la decisión de abandonar el proyecto tras enfrentar una delicada enfermedad, por lo que ahora quiere darle la prioridad a su vida personal y familiar.

En este contexto, es donde sus compañeros del espacio matutino se organizaron y le hicieron una despedida, recordando sus mejores momentos en el programa.

“No se va, no se va, Mari no se va”, fueron parte de las palabras del equipo a coro,

Según las palabras de algunas periodistas que trabajan en el medio, María Luisa era de esas personas que siempre están atenta a lo que pasa a su alrededor y en más de una ocasión salió en su defensa fuera de cámara.

Por su parte, Maria Luisa reaccionó a las muestras de cariño de sus colegas y agradeció el cariño.

“Las despedidas siempre son difíciles, pero también son una oportunidad para crecer, para seguir aprendiendo, para hacer cosas distintas. Quiero darle las gracias primero al canal, a mis jefes, a mi querido equipo, a ustedes en su casa por permitirme estar ahí durante los últimos ocho años de mi vida que he estado haciendo el matinal”, comenzó diciendo la comunicadora notablemente emocionada.

“Yo siento que es un privilegio poder estar en un programa como este cinco horas diarias, en contacto con la gente, con la realidad y con los principales problemas de los chilenos; pero también con las cosas más alegres y bonitas que nos unen como país”.

“En ocho años uno vive muchas experiencias, para mí esta ha sido mi principal aprendizaje profesional y también humano. Siento que este programa me ha hecho mejor persona porque uno en desafíos tan grandes aprende mucho”.

“Pero ocho años, es la vida. Aquí he tenido tres de mis hijos (...) Tanta historia, tantos recuerdos, que me emociona mucho y por eso se hace más difícil”, aseguró.

“Esta era mi casa y ha sido mi casa durante muchos años. donde obviamente lo he pasado increíble, he aprendido y también lo he pasado mal porque han habido fracasos, dolores, pérdidas, también de gente que uno ha querido mucho”.

Sin embargo, “puedo decir que estos dos últimos años lo he pasado increíble, por eso me da tanta pena dejar el matinal”, expresó.

“He sido más feliz porque me he reído mucho, lo hemos pasado muy bien y en parte es gracias al hombre que tengo al lado, que es un amigo entrañable”, señaló, haciendo alusión a Eduardo Fuentes.

Cabe recordar que María Luisa Godoy no abandona TVN, sino que simplemente le dijo adiós al matinal. Ahora la podremos en el programa "Chile Conectado” junto a Simón Oliveros.