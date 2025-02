“Se ve de Shein” y “cumpleañera de 15 años”: Julia Fernandes criticó sin filtro vestuario de Coté López en la Gala de Viña

El viernes 21 de febrero se llevó a cabo la nueva edición de la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, en donde varios rostros de televisión y del mundo del espectáculo se lucieron por la alfombra roja. Sin embargo, a Julia Fernades confesó que no le gustó la propuesta de Coté López asegurando que parecía de una marca de moda rápida.

Mediante sus redes sociales, la modelo brasileña se encargó de analizar los looks de los invitados más importantes y entre ellos estaba la empresaria chilena, quien lució un vestido dorado brillante con una corona en su cabeza.

“Gracias como siempre por lo maravillosos que son conmigo. Como saben, yo no pensaba venir pero se me ocurrió la idea de aprovechar el momento y hacer el relanzamiento de “Queens Gold” (el oro de las reinas), mi perfume”, escribió en una de sus publicaciones, evidenciando que todo se trató de una estrategía de marketing.

“Si tenía que viajar, ponerme pelo, ver vestido, maquillaje, peinado, hotel, etc, al menos que me sirviera en algo, ¿o no? ‘La reina del marketing’ lo hizo otra vez”, precisó.

Las duras palabras

En una historia en su cuenta personal de Instagram, Julia Fernandes cuestionó el vestido de la influencer.

“La mujer es perfecta, linda, una sirena… pero la tela se ve de Shein. Está bien para un cumpleaños de 15 años”, lanzó sin filtro, haciendo alusión que ese podría ser un vestuario que podría usar una adolescente en otro tipo de celebración.

Eso sí, la exchica reality destacó la estrategia que utilizó Coté para promocionar su producto.

“Pero sin duda, una empresaria genial. Lució su producto que de esto, hasta yo lo quiero comprar”, reconoció la exparticipante de “¿Ganar o Servir?“.

“Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, cerró la brasileña en la plataforma.