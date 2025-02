“Magnífica, maravillosa”: Felipe Castro sale en defensa de Paola Volpato tras impasse en Viña

El actor Felipe Castro salió al paso de las críticas dirigidas a su esposa, Paola Volpato, tras su desempeño como presentadora de las competencias folclórica e internacional del Festival de Viña del Mar 2025. La actriz, quien compartió escenario con Rafael Araneda la noche del lunes, recibió comentarios mixtos en redes sociales, donde algunos espectadores señalaron que la vieron nerviosa e incluso mencionaron que se había “quedado en blanco” en una parte de la transmisión.

Sin embargo, Castro defendió el trabajo de Volpato y destacó su talento en el escenario. “Ella es absolutamente magnífica, es una actriz extraordinaria. Si la gente la aplaudió, qué más... nosotros nos medimos por los aplausos. Estuvo muy bien, estoy muy feliz y orgulloso. Es como un sueño loco, raro, y aquí estamos”, comentó en declaraciones recogidas por AND Radio.

Respecto a los comentarios negativos que circularon en redes sociales, el actor fue tajante. “A los que les gustan las redes sociales, que les vaya increíble. No tengo Instagram, TikTok, nada. Para mí es un tarro de basura, y a mí no me gusta meterme en los tarros de basura”, afirmó.

Sobre la preparación de su esposa para el evento, Castro explicó que hubo ensayos y trabajo previo. “Ensayamos harto, estuvimos corrigiendo cosas. Esta cuestión es un mundo: que el traje, las uñas, el pelo, el maquillaje, la prueba de vestuario, la otra prueba de vestuario y la otra prueba”, detalló.

Finalmente, el actor cerró su intervención enfatizando que la participación de Volpato en el festival no tenía como objetivo convertirla en una animadora de televisión. “Aquí no se trata de que la Pao lo haya hecho bien o mal, no es el tema. El tema es venir aquí y pasarlo bien, entretenerse. (...) No se trata de venir a convertirse en una conductora” , concluyó.

A pesar de las críticas, la participación de Volpato en Viña 2025 fue bien recibida por gran parte del público, quienes valoraron su presencia en el escenario y su contribución a la icónica cita musical.