“La molestia es súper legítima”: Neme brinda apoyo a Pancho Saavedra tras polémica en la Gala de Viña

José Antonio Neme aprovechó las pantallas de “Con Gusto a Viña” para referirse a l a polémica que tiene como protagonistas a Pancho Saavedra y a Martín Cárcamo.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, cuando los exanimadores tenían que realizar la presentación oficial de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Sin embargo, fue Martín quien terminó llevando a cabo esta tarea en solitario.

Esta acción provocó la molestia del animador de “Lugares de Hablan”, quien supuestamente le habría mandando un mensaje a su colega increpándolo por la situación.

La versión de Neme

En ese contexto,Neme, quien estuvo a cargo de ser el anfitrión de la alfombra roja, analizó la situación y empatizó con Saavedra.

En primera instancia, Neme puso las manos al fuego por Martín Cárcamo y aseguró, según lo que vio, él no tenía conocimiento del cambio en el libreto.

“Entiendo a Pancho desde un punto, pero no desde la molestia en sí misma (…) sin tener información, porque todos creen que sé más de lo que sé, pero yo sé lo que me dijeron que tenía que hacer, nada más”, partió aclarando.

“Uno sabe que en estas transmisiones uno no toma ninguna decisión, está todo libreteado”, aclaró.

PUBLICIDAD

“Pero si me hicieron venir desde otro país y me pidieron por favor que asistiera porque iba a ser parte de una presentación que quizás es la más importante de la Gala, y luego eso no se concreta, creo que la molestia es súper legítima de parte de Pancho Saavedra”, sostuvo.

De hecho, José Antonio destacó que “en estricto rigor, María Luisa Godoy, de los 3, es la que estuvo más veces sobre el escenario de la Quinta Vergara”.

“El criterio de haber dejado a Martín yo no lo entiendo, pero yo creo que fue una decisión de Álex (Hernández)”, mencionó, haciendo alusión al director del Festival de Viña.

“Voy a decir una cosa, yo igual lo encontré raro (…) o sea, cuando me dan la instrucción, no me pareció natural y parte lógica de la transmisión”.

“Pero no estaba en la posición de cuestionar”, sostuvo, agregando que no sabía cómo despedir a los otros dos rostros.

“Bajo qué lógica yo iba a despedir a dos exanimadores para dejar a un tercero (…) el criterio que hubo detrás de la decisión, yo la desconozco”, aclaró, haciendo un lado su rol en la polémica.