Karen Doggenweiler repite beso con Rafael Alameda y le da inesperada puntuación: “¿Del 1 al 10 qué nota le pones tú?”

La Quinta Vergara se prepara para la segunda noche del Festival de Viña del Mar, luego de una polémica y tensa obertura. Los presentadores Karen Doggenweiler y Rafael Alameda salieron a saludar al público y calentar motores para una gala que promete.

La dupla derrochó elegancia; ella con vestido rojo rubí confeccionado por Sebastián del Real, y Rafa con traje oscuro. Pero también hicieron alarde de su carisma y para entretener a los presentes optaron por bailar y hasta repetir el tradicional beso.

Karen Doggenweiler repite beso con Rafael Alameda y le da inesperada puntuación: "Del 1 al 10...11″

Ambos juntaron sus labios entre el tierno baile. Mientras la presentadora recordaba el beso de la noche anterior que consideró “romántico”, su compañero entre risas le hizo la pregunta inesperada. “Me gustó, me gustó ¿Del 1 al 10 qué nota le pones tú?"

Pero Doggenweiler casi sin pensarlo le contestó con inesperado puntaje: “Un 11″. El público aguardando en la galería entonces reaccionó con algarabía.

Arameda no ocultó sus risas y dijo: “...es algo que no se puede decir porque no se va entender en Hispanoamérica”. Su compañera siguió el juego de palabras: “entonces sigamos”, a lo que el conductor coincidió: “sigamos... porque ahora lo transmite Mega no el 13″.

“Habrá remate”

La dupla de animadores p r eparada para otra noche de Viña del Mar aprovechó para bromear sobre la jornada anterior, en la que el comediante venezolano George Harris decidió bajarse del escenario sin poder culminar la rutina preparada para debutar ante el “Monstruo” de Viña del Mar.

“Esta noche habrá remate”, dijo Alameda en una clara alusión al humorista invitado a quien, entre pifias y aplausos, intentó convencer de continuar su show y hasta aconsejó para hacer reír al público chileno, algo que no logró pese a sus idas y vueltas en el escenario.

La segunda noche de Viña incluye presentaciones de Myriam Hernández, la dupla mexicana Ha*Ash y la humorista Chiqui Aguayo.