“Estaba en una posición que no me permitía ser yo”: Roberto Cox se sincera tras salir de “Contigo en la Mañana”

Este viernes, con la emoción a flor de piel, Roberto Cox se despidió en redes de sus compañeros del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, poniendo fin a casi dos años en el espacio televisivo. Si bien la despedida oficial se vivió el pasado viernes, el periodista, quien también se desempeña como DJ, aprovechó sus redes sociales para compartir una emotiva reflexión sobre los motivos detrás de su partida y sus planes a futuro.

PUBLICIDAD

Durante su última aparición al aire en el programa matutino Cox fue honesto sobre el desgaste que implicaba el exigente horario del matinal. “Desgraciadamente me estaba pasando la cuenta, empezaba muy temprano con el AM, y voy a seguir ahí, pero después estaba hasta las 13:00 y se me estaba haciendo pesado”, confesó.

Pero más allá del cansancio físico, el periodista también destacó un conflicto personal más profundo. ”Quiero ser honesto. En este momento tengo sensaciones encontradas. Por un lado es difícil resignarse a no estar en el matinal líder en sintonía. Muchos dejarían todo por estar ahí, y probablemente podría haber estirado el chicle y seguir. Pero llegó un momento en el que sentí la necesidad de frenar . En nuestro rol de comunicadores todos tenemos fortalezas y debilidades y siento que estaba en una posición que no me permitía ser yo, y cuando traicionas tu esencia el único que pierde es uno mismo”, señaló con sinceridad. Según explicó, su rol en el matinal —centrado en temas de crónica roja— comenzó a pesarle emocionalmente, llevándolo a cuestionarse su lugar en el programa.

A pesar de la complejidad de su decisión, Cox aseguró que guarda un gran cariño por el equipo de Contigo en la Mañana. “Tuve la tremenda oportunidad de compartir con un equipo increíble de personas. No los quiero nombrar uno a uno por temor a olvidarme de alguien, pero cada uno sabe la relación de cercanía, respeto y harta amistad que logramos”, escribió en su publicación.

“Me gustaría poder aportar desde un lado más amable”

El periodista también se tomó un momento para reflexionar sobre la industria televisiva y las expectativas que genera. “En televisión es fácil dejarse obnubilar por las cámaras, la exposición, la ‘fama’ o el reconocimiento. Todo te lleva a pensar que mientras más horas estés al aire, más importante y exitoso serás, pero no siempre es así”, afirmó.

Sobre su futuro, Cox señaló que desea retomar las coberturas internacionales, área que le apasiona profundamente. Además, adelantó que quiere explorar espacios más ligados al entretenimiento y la comunicación desde un enfoque más positivo. “En Chile estamos viviendo tiempos muy complejos con una carga emocional muy negativa y pesimista, y me gustaría poder aportar desde un lado más amable. Mi proyecto “Nada que perder” en Youtube y mi carrera de DJ van en esa línea” , expresó.

Finalmente, agradeció el cariño del público y concluyó con una reflexión sobre el rol de los comunicadores: “Como periodistas tenemos la obligación de informar, pero como comunicadores también somos un puente para transmitir esperanza y optimismo. Personalmente, y tal vez estoy errado, siempre he sentido que la mejor manera de crecer es hacer permanentemente algo distinto. Al menos yo tengo hormiguitas en los pies. No se que vendrá, pero estoy seguro que puras cosas buenas”.