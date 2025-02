“A mí la cara de hue... no me la venís a ver”: Sergio Rojas se va en contra de Martín Cárcamo tras polémica con Pancho Saavedra

La reciente Gala de Viña del Mar dejó un sabor agridulce debido a las polémicas que surgieron tras bambalinas con supuestos empujones, caídas y hasta traiciones.

Martin Cárcamo protagoniza la nueva polémica ahora señalado de presentar a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda pero hacer un desaire a los expresentadores del festival junto Pancho Saavedra y María Luisa Godoy.

El conductor de “¿Qué dice Chile?" desmintió alguna “traición” y refutó las versiones que circularon en las plataformas digitales.

"A mi la cara de hue... no me la venís a ver”: Sergio Rojas se va en contra de Martín Cárcamo tras polémica con Pancho Saavedra. Youtube Hay que decirlo

“La única indicación que nos dieron era que entráramos los tres juntos juntos antes de los animadores oficiales, yo como invitado no interfiero en las decisiones de la producción de otro canal y por otro lado pensé en no hacerle un desaire a Karen y Rafa”, comentó el animador de Canal 13.

Los panelistas de “Hay que decirlo”, opinaron sobre la controversia y cuestionaron la versión de Cárcamo, asegurando que dicha presentación fue “bastante premeditada”.

Sergio Rojas tomó la palabra con gestos de ofuscación exclamó: “Mira Martín Cárcamo, a mi la cara de huevón. no me la venís a ver, porque trabajamos juntos, nos conocemos, no me respondes el whastapp lo que habla muy mal de tí, te lo digo en tu cara”.

“Una canallada brutal”

Rojas citó a José Antonio Neme sobre las instrucciones dadas “bastante días atrás, por lo tanto el libreto que tu leíste era algo que estaba premeditado y por eso Pancho está enojado contigo porque lo que tú estás haciendo es cobrándote una venganza porque Pancho te dejó sin Festival”.

El panelista de “Hay que decirlo”, recordó cuando Pancho Saavedrá extendió su contrato en Canal 13, aunque condicionado a la conducción de Viña del Mar, un gesto que habría disgustado a Cárcamo.

“Ahora le están cobrando una vendetta y me parece de una canallada brutal, si tienen un problema los animadores convérsenlo pero con estos actos mafiosos amparados por el Fido que es tu compadre...”.