“En la vida hay momentos difíciles”: Myriam Hernández se refiere por primera vez a su quiebre con Jorge Saint Jean en la antesala de Viña

En la previa de su esperado show en la Quinta Vergara este lunes, Myriam Hernández rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación de Jorge Saint Jean, su exmarido y mánager durante 35 años.

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa realizada en el hotel Sheraton, la cantante chilena se sinceró sobre el complejo momento personal que atraviesa. “Bueno, obviamente en la vida hay momentos difíciles, ¿no es cierto?, y tristes, pero también en la vida hay momentos en los cuales uno aprende mucho, se vuelve a levantar y a veces con más fuerza, y tengo a mis hijos fuera de serie” , expresó la cantante nacional.

La artista destacó el apoyo incondicional que ha recibido de sus seres queridos y del público en este periodo. “Myriam y Jorge son mi fortaleza, Dios, mis amigos, mi familia, y me siento más motivada que nunca”, afirmó, haciendo referencia a sus hijos.

Myriam también aprovechó el momento para agradecer el cariño recibido desde que anunció su separación en redes sociales. “Todos han sido tan maravillosos conmigo que solamente puedo dar gracias a todos, gracias a todos ustedes también por el respeto que he sentido, lo he sentido increíblemente, gracias al público, porque me ha sostenido con mensajes de amor, de bendiciones, de cariño, y simplemente soy muy agradecida de Dios y de la vida, y de todos. Gracias, simplemente gracias”, señaló emocionada.

Sobre su regreso al escenario del Festival de Viña del Mar después de 23 años, Hernández confesó que será un show especial tanto para ella como para sus seguidores. “Han pasado 23 años sin pisar el escenario de Viña con mi show, entonces creo que nos debemos un momento íntimo con el público”, concluyó, anticipando una noche llena de emoción y conexión con sus fanáticos.