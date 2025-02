“Antes de estar opinando de esa forma…”: Daniela Aránguiz y Vesta Lugg protagonizaron tenso cruce por dichos de Karen Paola

El programa Viva Viña vivió un momento de tensión cuando Daniela Aránguiz y Vesta Lugg discutieron sobre los comentarios de Karen Paola tras la Gala. La exMekano, conocida por su participación en diversos medios, criticó públicamente las recientes declaraciones de la cantante, calificándola de un “mal ejemplo” para sus seguidores, especialmente por haber dicho que no había comido durante todo el día de la Gala.

“(Karen Paola) dijo que no había comido en todo el día (de la Gala), y para mí es un pésimo ejemplo para todas las niñas que lo siguen”, expresó Aránguiz en el programa.

Su crítica no pasó desapercibida, y Vesta Lugg, quien también se encontraba en el set, intervino para defender a la cantante. “Antes de estar opinando de esa forma de alimentaciones ajenas, yo creo que cada uno tiene una conciencia de cómo se alimenta. No voy a postular a Karen a decir si es o no un ejemplo, porque meterse en la alimentación de otras personas es algo sensible”, argumentó la influencer.

Francisca García-Huidobro, presente en la conversación, trató de mediar aclarando que fue la propia Karen Paola quien compartió públicamente su experiencia de no haber comido ese día, señalando que no se trataba de una crítica hacia su alimentación, sino de un comentario sobre su propia vivencia. Sin embargo, Lugg insistió en que se debía considerar el contexto de la situación. “Quizás ella está cursando por algo de ansiedad. Las personas que tienen depresión o ansiedad, a veces no pueden comer”, señaló.

En ese momento, Aránguiz replicó rápidamente: “Ella dijo que tenía hambre, y que se fue al McDonald’s después. Tú no estás entendiendo lo que ella dijo, que por la fila de la Gala, y por haber esperado todo lo que esperó, que al final la empujaron…”. A pesar del intercambio de opiniones, Lugg concluyó de manera tajante: “Efectivamente, ella estaba siendo empujada. Solo voy a decir que no voy a comentar de alimentación ajena”.