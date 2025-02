Angélica Castro tras caída de Laura en la Gala de Viña: “Tonka me llamó para pedir disculpas”

Angélica Castro rompió el silencio tras el incómodo y preocupante momento que vivió su hija, Laura de la Fuente, durante la Gala del Festival de Viña. La joven fue empujada en medio del evento y terminó en el suelo, generando preocupación entre los asistentes y una serie de reacciones en redes sociales.

En conversación con el programa Con Gusto en Viña, Angélica detalló cómo se enteró del incidente y entregó su versión de los hechos. “Justo pasé yo, estaba al otro lado, y luego vi que algo había sucedido por las caras de las personas. Laura me dice, ‘vámonos’, súper angustiada”, relató la comunicadora.

Las primeras especulaciones apuntaron al equipo de Tonka Tomicic como responsable del empujón que terminó con Laura en el suelo. Sin embargo, Angélica fue enfática en aclarar que no hay pruebas concretas de quién fue el causante y destacó la actitud de Tonka tras enterarse de la situación. “Tonka me llamó ayer para pedir disculpas, sea o no sea alguien de su equipo, aquí no vamos a enjuiciar a nadie”, afirmó.

Según el relato de Angélica, su hija no se resbaló accidentalmente, sino que efectivamente fue empujada, aunque sin intención aparente. “No es que Laura se resbaló. Como la empujan sin querer, fue en medio de todo esto. Iba alguien del equipo, pudo haber sido de ella (Tonka), o de un equipo que estaba grabando, no lo sé. Alguien con una cámara arriba empuja muy fuerte y Laura cae, pero cae súper mal, no estaba preparada”, explicó.

La caída fue especialmente preocupante por el historial médico de Laura. “El problema es que Laura recibió un disparo hace dos años atrás, no en una pierna, en sus dos rodillas. Le cruzó una rodilla completa y quedó instalada en la segunda. Sus rodillas son muy delicadas. Por eso yo estaba tan angustiada, porque cayó con las rodillas”, detalló Angélica.

“Yo me saco el sombrero con mi hija, chapó, chapó, porque de verdad se levantó, se paró bien parada. El Rafa le pasaba el pañuelito por la cara, imagínate qué ternura, e hizo su alfombra. Yo la estaba mirando desde el otro lado y no me enteré, porque hasta saludaba sonriente”, relató Angélica, destacando la entereza de Laura.

Ya en casa, madre e hija pudieron procesar el incidente con más calma. “Cuando me dice ‘vámonos’, la subo al auto, llegamos a la casa, le veo la rodilla, y hielo, antiinflamatorio... estuvimos hasta súper tarde. Entendí recién lo que había pasado, que fue todo este caos”, contó.

Sobre su conversación con Tonka, Angélica destacó la buena disposición de la animadora. “Me llamó súper buena onda. Imagínate cómo se sentía. Además, ella no se enteró de nada en el minuto porque salió a escena, pero su equipo iba detrás. Me decía ‘te juro que hablé con todo el equipo y de verdad me dicen que no’. También me comentó que podría haber sido alguien del equipo de Mega que estaba grabando”, reveló.

Finalmente, Angélica cerró el tema aclarando que no hay intención de iniciar una polémica ni buscar responsables. “Yo a esta altura del partido no me voy a poner a discutir ni a evaluar ni a hacer una investigación. Aquí también hay que dejar claro que no hubo una intención detrás (...) pero es totalmente real que cayó al suelo, es totalmente real que sí la empujaron”, concluyó.