“Les dije que estarías viendo”: Pedro Pascal celebró con orgullo el debut de Lux Pascal en la Gala de Viña

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal no pudo ocultar su orgullo tras el debut de su hermana, Lux Pascal, en la icónica Gala del Festival de Viña del Mar 2025. A través de sus redes sociales, el protagonista de The Last of Us compartió emotivas imágenes del paso de Lux por la alfombra roja, su primera vez en dicho evento.

Lux, también actriz de profesión, se refirió al apoyo incondicional de su hermano durante la noche. “Pedro sabe en la que estoy. Me ha likeado todos los post que he subido. (…) Es mi santo en la corte”, expresó entre risas durante una entrevista en la transmisión oficial del evento.

Por lo mismo, este sábado, el actor compartió una serie de fotografías en un post de Instagram donde se ve a Luz desfilando por primera vez en la prestigiosa gala, luciendo un elegante vestido negro con detalles en blanco. Sin duda, el intérprete de “Joel” en “The Last Of Us” se mostró más que orgulloso de su hermana menor.

“Les dije que estarías viendo. Te amo”, escribió Luz en respuesta a la publicación de Instagram.

Como era de esperar, el post generó un sin fin de comentarios tanto para Pedro como Lux. “Yo quiero un hermano como Pedro”, “Devoró la Lux”, “Se veía hermosa” y “El próximo año vienes tú a la gala”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores del actor.