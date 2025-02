¿La peor vestida? Destrozan el atuendo de Fran García Huidobro en la Gala de Viña del Mar

La ansiedad llegó a su máxima nivel al notar la ausencia de Fran García Huidobro entre los invitados a la Gala de Viña del Mar 2025.

La “Dama de Hierro”, finalmente arribó con sonrisa y un look sobrio de blazer y pantalón blanco, poco arriesgado para uno de los eventos más esperados en Chile.

La presentadora apostó por un atuendo clásico para la alfombra roja de Viña del Mar y recibió elogios pero también las críticas.

"Hasta el momento la peor vestida, que onda la chaqueta mal planchada“, ”La Gala perdió todo su glamour", “Distinta dice, siempre la he visto igual, misma ropa y pelo desde hace años! Pero pa' criticar a las otras!“, ”Ni un brillo", “Fomeeeeee sin brillo hasta los invitados ...desabrida !”.

Fran García Huidobro arribo con retraso a la alfombra roja de la Gala Viña del Mar. Youtube

Otros, sin embargo, elogiaron su atuendo, por considerarlo “elegante”. “Una damita ,hermosa y destacada ,la admiro por su trayectoria y su experiencia que enseña que la vulgaridad nunca será triunfante ,extraordinaria la Fran“, ”Qué hermoso traje! El pero rosado hermoso!“, ”Se ve bien a ella no le asientan los vestidos“.

Fran fue la encargada de dar la bienvenida a Paola Volpato y Francisco Melo, quien acompañarán en el escenario a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

“Ojalá no estén nerviosos porque aquí los vamos a tratar muy bien”, comentó poco antes de elogiar el traje brillante de Volpato. “Deslumbrante, si eso va a usar Paola para la Gala no me imagino qué va usar el día que se suba a la Quinta Vergara”, dijo sobre la famosa quien dejó la vara muy alta.

La emoción a flor de piel

La Gala de Viña de Mar ha sido un desfile de glamour y moda, también de momentos emotivos, como el abrazo cordial que protagonizaron José Antonio Neme y Juan Manuel Astorga tras salir de Meganoticias Prime.