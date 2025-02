Karen Paola entregó más detalles del calvario que vivió en la Gala: Desclasificó falta de respeto a María Olga Fernández

La primera en alzar la voz en contra de la Gala del Festival de Viña del Mar fue la cantante Karen Paola. Ella realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram, a altas horas de la madrugada después de retirarse del local.

Un extracto del live fue rescatado por un usuario de X, el cual se terminó viralizando. “Realmente me parece una falta de respeto, no solamente para mí, sino que para todos los que estuvieron ahí atrás”.

“Nos tuvieron a de verdad horas y llegaba, no sé, una persona que ellos querían que pasaran, (gritaban) ‘¡Muévanse! Muevan la raja’, gente cayéndose para que pasara la gente que querían que fueran primero”, continuó.

“Realmente angustiante la huea, no he comido en todo el puto día. Tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, tengo rabia. Lo encuentro realmente indignante. Me da mucha pena porque hay un trabajo detrás”, lanzó la cantante.

Bejarano hizo hincapié en que el foco de la Gala no se trataba de verse bien, sino que conlleva un esfuerzo colaborativo. “Es todo un trabajo el que hay detrás, o sea, la confección de este traje lleva meses. Te juro que me da rabia y tengo mucha, mucha mucha pena, no solamente por mí, sino que por todas las personas que quedaron ahí atrás también (...) Para mí, esta es una expresión de arte”.

“Yo no debería haber pasado la verdad. Yo no debería haber pasado. Yo debería haberme ido a la mierda y haberme ido a comer un McDonald ‘s que era lo que tenía ganas de hacer hace cuatro horas. Eso debería haber hecho, y no lo hice porque igual hay un equipo detrás, los respeto y los quiero. Y aparte se forzaron. Le hicieron un trabajo hermoso solo por eso”, confesó.

“Eso es lo que quería decir, porque yo sé que hay mucha gente que no se atreve a decirlo, pero a mí me importa una raja. Ellos no me pagan el sueldo”, lanzó Karen Paola, quien vistió un diseño de Javiera Jordán y fue peinada por su amigo Raúl Flores.

“Es bastante desagradable sentir el ninguneo”

Karen Paola fue contactada por el equipo de “Contigo en la mañana”, en donde ella entregó más detalles sobre este mal rato. Ella contó que a ella no le dejaron acreditar a una persona de su equipo, pero sí vio cómo otras personas pudieron entrar con más personas.

“Es bastante desagradable sentir el ninguneo, las pasadas a llevar. Yo te digo que ni en la hora peak cuando uno anda en el metro era así de terrible. Había gente que se estaba desmayando, nos caímos bastantes más personas de las que ustedes podrían imaginarse”, reveló Bejarano.

“Nos molestó porque nos sentimos pasados a llevar, nos sentimos ninguneados y porque nos sentimos realmente ridículos”, añadió.

Junto a esto, ella denunció la falta de respeto que también recibieron adultos mayores, como María Olga Fernández. “Una de las animadoras de Viña del Mar hace tantos años se cayó también, y porque ella se cayó también me caí, así fue un efecto dominó porque nos empezamos a caer como tres personas”.

“Eso lo encontré una falta de respeto tremendo porque ella tiene una trayectoria. Ella es una persona insigne para el Festival de Viña, una persona mayor que estaba metida entre todos nosotros”, cerró.