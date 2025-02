“Ellos también fueron víctimas”: Tonka Tomicic se pronunció tras el escándalo y descartó que su equipo hayan sido culpables de una agresión

Las repercusiones del paso de Tonka Tomicic no se quedó en la Alfombra Roja, debido a que se supo que su arribo al evento causó una polémica de aquellas. Se acusó a su equipo de haber sido los responsables detrás de la caída de Laura de la Fuente, quien terminó llorando producto del dolor.

PUBLICIDAD

Primero salió un integrante del equipo de la animadora para aclarar lo sucedido, en donde culpó a los guardias del empujón. Ahora salió Tomicic a aclarar de su propia boca lo que ocurrió, y descartó que su equipo haya estado detrás de esta agresión, es más denunció que ellos también fueron víctimas.

Ella se contactó con el programa de Mega, “Con Gusto a Viña“, para entregar su versión de los hechos. ”Yo salí a las 12:30 porque a mí me dieron de horario a las 12:45. Me pidieron por favor que esperara al costado de la alfombra que no pasara por todo el sector VIP, sino que cuando yo llegara, avisara y que me iban a buscar para pasar a la alfombra roja".

“Algo que yo no pedí ni exigí, sino que me lo ofreció amablemente la producción. Cuando bajé con mi equipo que son cinco personas, pero había mucha gente (...) Había muchos guardias y fuimos caminando con toda tranquilidad, pasamos por el pasillo donde estaban las personas esperando”, continuó.

Ella señaló que nunca se percató que estaba Karen Doggenweiler, pero que sí saludó a Francisco Saavedra y Marín Cárcamo. Tonka citó el video que publicó su equipo en donde se nota que de repente le gritan fuertemente que salga a la alfombra en ese instante. Ella les preguntó si efectivamente lo hace ahora, y le dicen que sí.

“La parte que yo no supe, que me enteré un poco ayer y hoy día en la mañana que a Ozcar, que es parte de mi equipo, le pegaron; a mi hermana le pegaron en el cuello (...) Solamente acotar que mi todo equipo no empujó, no botó. Ellos también fueron víctimas de estos empujones y los sacaron, y también recibieron patadas”, cerró.

Video del equipo de Tonka Tomicic Captura: Con Gusto a Viña de Mega

“Si las personas se sientan pasadas a llevar es triste”

Con respecto si es que ha podido hablar con Laura de la Fuente o alguno de sus padres, Tonka señaló que lo primero que hizo en la mañana es comunicarse con Angélica Castro, pero notó que es un número antiguo, por lo que se está consiguiendo su contacto actual.

PUBLICIDAD

“Por supuesto que me interesa hablar con ella para saber cómo está su hija, y explicarle la situación que en este caso ninguno del equipo nuestro generó un daño hacia ella o alguien más (...) No son personas violentas, todos ustedes conocen a la a mi equipo, son personas de larga trayectoria. No son violentos, no son vivos, son gente trabajadora”, añadió.

Ella recalcó que ojalá para la próxima Gala no existan estos malos ratos, ni estas esperas tan largas. “Si las personas se sientan pasadas a llevar es triste. Yo creo que tenemos que aprender algo y hacer las cosas mejor entre todos”, dijo.

Tomicic dijo que antes también ocurrían esta situaciones, pero le llamó la atención que ahora las personas sí se atreven a reclamar ante los malos tratos que suceden detrás de escena.

Finalmente, Tonka quiso cerrar en una nota positiva, y rescató que esta es la segunda vez que escucha su nombre siendo coreado después de su debut en el Festival de Viña junto a Sergio Lagos. “Nunca pensé que iba a ser así”, reveló.