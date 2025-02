Sacaron hasta los papiros: Ronny Dance realizó una sorpresiva aparición en “El Fenómeno” tras años alejado de la televisión

Dejó la grande Ronny Dance con su sorpresiva aparición en el programa juvenil, “El Fenómeno”, animado por su excolega de “Mekano”, José Miguel Viñuela. En 2016, Ronny Munizaga se fue del país y hace años que él no realizaba una aparición en la televisión.

A pesar de que fue reconocido como una figura clásica de los programas juveniles, esto no lo salvó de las bromas del animador. Viñuela se burló de la edad de Ronny Dance y sus habilidades de baile con diversas tallas.

Ellos trajeron una maleta que se “le quedó” a Munizaga en el Hotel Nilahue, en donde había un carnet de identidad que prácticamente se caía a pedazos, una peluca y hasta un W40 para aceitarse por sus pasos de baile, e incluso una bisagra en referencia a los accidentes que ha sufrido, por los cuales tiene tornillos en su cuerpo.

Esto no fue todo, ya que José Miguel sacó un papiro, el cual era el “diario de vida” del exintegrante de “Mekano”, en donde lo situaba en “La última cena”, la llegada de “Los 10 mandamientos” y en las páginas de “La Aurora de Chile”.

Ronny Dance Captura: El Fenómeno de Canal 13

La convalecencia de Ronny Dance

Al momento de llegar, Viñuela conversó con el invitado que llevaba 10 días en Chile, quien hizo referencia a sus tiempos mozos. “Yo no entraba acá (al Nilahue) desde que terminamos la segunda temporada, de ahí que no he entrado (...) Si esas habitaciones hablaran, supieran los muchachos”, bromeó.

Sobre su vida en el estado de New Jersey de Estados Unidos, Munizaga contó que está casado con una mujer maravillosa, con quien ha decidido no tener hijos hasta el momento. Él agregó que se devuelve a Norteamérica en unos días.

Además, él confesó que está dedicado a recuperarse debido a una fuerte lesión, se cortó los ligamentos de la tibia. “Hay un desgaste. Tengo ocho tornillos en el tobillo, más todavía de lo que ya tenía ahí en esa época. Así que estamos convalecientes dime una cosa, no ha habido mucha flexibilidad en el último tiempo. Estamos recuperando el movimiento, pero ahí vamos”, confesó Ronny Dance.

