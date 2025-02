“¿Por qué Karen tiene que animar todos los años?“: Karla Constant reveló el llamado a Maria José Quintanilla tras su ausencia en Viña 2025

Una de las ausentes de la edición del 2025 del Festival de Viña del Mar es María José Quintanilla, quien a pesar de ser parte de Mega no estará presente en el evento y no se subirá al escenario de la Quinta Vergara.

De hecho, según la información que entregaron en el más reciente capítulo de “Hay que decirlo”, tampoco será parte de la alfombra roja de la gala.

En ese contexto, Karla Constant desclasificó una conversación que mantuvo con Coté sobre este tema.

“Yo la llamé, lo conversé. Desde que Mega se quedó con el Festival, yo le dije ‘amiga, obvio te voy a ver ahí’, partió diciendo.

La animadora reveló que Quintanilla tenía muchas ganas de estar en Viña del Mar. “Obvio, ¿quién no quiere estar en ese tremendo escenario?”, sostuvo Constant.

“Ahora, hay que decirlo, ella tiene una agenda copada de aquí hasta el 2034, pero creo que no debieron llegar a un acuerdo”, afirmó.

“Después le dije ‘amiga, este año va Karen (Doggenweiler), pero este año prepárate tú. ¿Por qué Karen tiene que animar todos los años? Yo creo que ya estás para pegarte el salto’”, le habría dicho a María José, alentando a su amiga.

Con respecto a esta declaración, la comunicadora lanzó: “Perdón, ¿pero Karen firmó por 4 años? ¿Hay una relación especial entre Karen y Mega para estar los 4 años? Entiendo que no”.

“Esta es una opinión mía, la Coté no tiene nada que ver, es lo que le dije a ella en el primer llamado (…) Yo le dije ‘okey, no dio la agenda o no llegaron a acuerdo, pero supongo que el próximo año sí vas a estar ahí’“, indicó.

“Esto no tiene nada que ver con Karen, yo creo que todas podemos estar en ese escenario”, agregó.

Coté no quiere animar Viña

En esa línea, Karla Constant confesó que Maria José no tiene ninguna intención de asistir al Festival de Viña del Mar puesto que solamente está enfocada en otros proyectos.

“No creo, porque ella es cantante, su primer amor y pasión es el canto, pero yo pienso que en el fondo ella dice eso porque todavía no se la cree”, reflexionó.

“Entonces si el canal la ayuda, le da el espaldarazo y la prepara, yo creo que María José Quintanilla, pasado los 2 años de animación de Karen, ella debería estar ahí (…) pero el próximo año ella debería estar con su show”, aseguró.