¿Mensaje subliminal?: Maite Orsini reaparece con video en la playa y lo anima con sugerente canción

Lo último que se sabía de Maite Orsini era que estaba con licencia médica y alejada de la vida pública, debido a las últimas polémicas relacionadas con Jorge Valdivia.

El programa Primer Plano la buscó para conocer alguna declaración, pero no había rastros de ella. Eso, hasta ahora, cuando la propia Orsini publicó un video con fotos en una desértica playa, vistiendo zapatillas blancas, un short de jeans y una polera tipo peto color rojo, con rallas en los brazos.

Mirando a la cámara, saltando en la orilla del mar con los brazos extendidos y recostada en la arena son algunas de las imágenes que publicó, con los últimos rayos de sol de fondo, en un anaranjado atardecer.

“El mar y yo”, escribió junto a un corazón azul y los hastag “#febrero”, #recargar pilas”

Sugerente canción de Maite Orsini

Pero lo que también llamó la atención fue la sugerente canción que eligió para animar el video.

Se trata de Birds of Feather de Billie Eilish cuya letra habla del amor incondicional que siente la protagonista, quien se encuentra profundamente ligada a su pareja, al punto de no poder imaginar la vida sin él.

“Quiero que te quedes, hasta que esté en la tumba. Hasta que me pudra, muerta y sepultada. Hasta que estés cargando mi ataúd. Si tú te vas yo también me voy, porque siempre fuiste tú...debemos permanecer juntos, lo sé...no creo que sea posible poder amarte más”, es parte de la letra lo que hace pensar que podría ser un directo mensaje a su expareja, Jorge Valdivia.

Problemas en el Frente

El Tribunal supremo del partido Frente Amplio decidió suspender la militancia de Maite Orsini por seis meses después de los múltiples escándalos que ha protagonizado la diputada desde el telefonazo que realizó a la generala de Carabineros, su llamada al expresidente del Consejo para la transparencia, hasta su intromisión en el Caso de Jorge Valdivia, quien fue acusado de violación y abuso sexual.