“Fue un grito interno”: Karen Doggenweiler recordó el día que le pidieron ser la animadora de Viña 2025

“Fue un grito interno”. Así graficó Karen Doggenweiler la emoción que sintió cuando los ejecutivos de Mega le preguntaron si quería ser la animadora del Festival de Viña del Mar 2025.

En conversación con revista Velvet recordó la importante reunión con los altos mandos del canal, cuando la citaron para contarle la noticia.

“Fue súper emocionante porque me citaron a una reunión en el Magnolia, un hotel muy bonito que está en el centro de Santiago”, señaló.

Si bien, cuando se supo que Mega se había adjudicado la licitación del festival, hasta el año 2028, el nombre de Karen fue el primer que surgió como la principal mujer que debía animar el certamen. Pero, faltaba la confirmación oficial.

“Fue un almuerzo y yo no sabía qué pedir. Pedí una sopa, un consomé, prácticamente me atraganté con el consomé. Y ahí Javier Villanueva (director ejecutivo de Megamedia) me da esta noticia tan linda; fue precioso”, recordó.

La animadora, quién además estará acompañada por Francisco Melo, Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme en la presentación de las competencias, confesó que sintió una profunda emoción.

“Fue un sí, un grito interno, una alegría muy emocionante… Sí, lloré, obvio que me emocioné”.

Familia no podrá acompañarla

“Mi familia es muy intensa y tiene una serie de actividades que ya estaban agendadas antes . La Fernanda trabaja fuera; Marco tiene sus conferencias; la Manuelita parte sus clases en septiembre, entonces ahora está en plena época de pruebas, de exámenes...”, continuó la comunicadora de 55 años.

Eso sí, aseguró que igual estarán conectados a la distancia. “Pero uno, a través de la tecnología, está cerca y estamos comunicados: por supuesto que me apoyan. Y sabes qué...yo creo que también es importante en esta nueva era, de Mega, de Bizarro, imprimir, a lo mejor, un sello propio, como es que muchos de nuestros colegas, o los audiovisuales, no van a poder llevar a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos”, afirmó Doggenweiler.

“Entonces, yo también, como una profesional más, asumo este desafío con todas las ganas, el compromiso, y siento que muchas veces –claro, algunos lo vivirán como un gran apoyo– uno se distrae o está pendiente”, aseveró.

“Así que, a concentrarse 100% en lo que va a ser la salida al aire de nuestro Festival, el compromiso en terreno, el estar en la Quinta Vergara y que sea un gran certamen”, cerró la profesional de Mega.