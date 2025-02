“Estoy con apoyo psicológico”: Pam Pam sobre su preparación para sacarle una sonrisa al ‘Monstruo’ del Festival de Viña del Mar

A eso de las 21:00 de este viernes 21 febrero comienza la Gala del Festival de Viña del Mar, evento de glamour y moda que da el puntapié inicial para una nueva semana del certamen musical de esta índole más grande del mundo.

PUBLICIDAD

Y respecto a la parrilla de artistas, quienes nunca tienen una tarea fácil son los comediantes, encargados de hacer sonreír al “monstruo” de la Quinta Vergara.

En la misma línea, quien será la encargada de llenar de humor la última noche del Festival, el viernes 28 de febrero, será Pamela Cisterna, conocida como Pam Pam, con pasos en espacios televisivos como El Antídoto, Sigamos de Largo o Mentiras Verdaderas.

Bajo este contexto, en los últimos días, en conversación con Natalia Valdebenito en Súbela Radio, contó detalles de lo que será su rutina, tocando el siempre posible escenario de las pifias.

En una primera instancia, Valdebenito quiso saber cuánto tiempo tiene esta rutina, ante lo que Pam Pam aseguró que lleva 7 años presentando este mismo show.

“Claro, igual ahora le he agregado como cositas pa’ llegar al público más joven. Joven entre comillas también… que son los que van a ir a ver al público urbano”, aseveró.

“Pero sabí’ que yo tengo harto público urbano… Entonces es un público super juvenil. Sáquense ese foco de que ‘ay, las mujeres hablan solo de parejas’. Nada, nada. Yo hablo de las pegas que tuve, de las amigas que tuve, los carretes”, agregó la humorista que debutará en el escenario de la Ciudad Jardín.

PUBLICIDAD

“Se abrió esta puerta”

Además de lo anterior, Natalia le pregunto cómo se prepara en caso de tener que enfrentar un escenario no tan favorable; que el público muestre su descontento.

“Me terminaron y se abrió esta puerta y yo dije: ‘no voy a sufrir por esta we… porque mira lo que se viene’. Si, lo siento. Después lloro”, sostuvo.

“Estoy con apoyo psicológico también, pa’ enfrentar todo esto que viene porque hasta ahora ha sido tranquilo. Pero yo sé que… empieza la temporada Festival y ahí no sé. Va a entrar un bombardeo yo creo que cosas”, siguió.

“La verdad no he sentido ningún ataque, también me he cuidado un poco de eso”, cerró la comediante oriunda de la RM.