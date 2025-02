“Yo sentía que en ese minuto...”: José Miguel Viñuela desclasificó angustiante episodio que vivió tras su salida de Mega

Esta ha sido una semana movida para José Miguel Viñuela, quien estrenó su programa juvenil veraniego en Canal 13, “El Fenómeno”, e hizo noticia después de que su esposa, Constanza Lira habló sobre los difíciles momentos que él vivió tras su salida de Mega.

PUBLICIDAD

Los dichos de su pareja salieron en la portada de LUN, y Raquel Argandoña quiso saber más detalles sobre esta situación, cuando él no quería salir a la calle ya que pensaba que todos los odiaban.

“Esto fue cuando me pasó todo el episodio de Mega. Ustedes saben que yo tengo crisis de pánico”, partió comentando en “Tal Cual”. “Me vino este episodio, me acuerdo perfecto, que tuve que ir a hacer un trámite a una notaría y había una fila de gente. Me pongo en la fila y empiezo a cachar que la gente me miraba y sentía que me miraban con mala cara. Me empezó a venir la angustia y me devolví a mi casa”, continuó.

“Yo sentía que en ese minuto, la gran mayoría de la gente me odiaba o me tenía mala por el tema de que había pasado y fue angustiante”, confesó.

El amor que siente Viñuela por su esposa

Después de esta portada, él confesó sobre la fortuna que siente al estar casado con Constanza. “Me siento tan afortunado de tener una señora como la que tengo, que ha sido tremendamente apañadora en los buenos momentos y en los malos”, señaló.

Viñuela recordó que cuando se fue del canal, Constanza inmediatamente comenzó a organizar su cara para reducir gastos y coordinar todo en conjunto para navegar esta situación a la que se enfrentaban.

Raquel apuntó que cuando José Miguel habla de su mujer, se emociona. Él confirmó que es cierto, y comentó que ella está con sus hijos en el sur, y les manda audios de sus pequeños que lo ven en la tele.

PUBLICIDAD

“Los niños me dicen ‘papá te vimos hoy día, te vimos bailando, no bailes tanto claro’. Es muy bonito sentir eso, yo creo que el amor es mucho más allá que todas las feromonas”, cerró Viñuela.