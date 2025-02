“Nos tocábamos y era como conche…“: Faloon Larraguibel habló sobre las infidelidades de Pineda

Durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, Faloon Larraguibel realizó una potente reflexión sobre su relación con el futbolista Jean Paul Pineda, la que acabó a inicios del 2024 tras denunciarlo por VIF.

Todo comenzó cuando la exYingo se encontraba conversando con sus compañeros de encierro sobre sus vidas amorosas, en donde Josué contó en un minuto que Zoe “es la persona que he amado y querido, que ha sido el amor de mi vida y pese a todo el mal que me ha hecho, yo nunca voy a desearle mal. Me da la sensación que no le gusta verme bien y siempre quiere saber de mí… Le jode que yo pueda seguir haciendo mi vida sin ella y que yo no tenga la necesidad de ella ni la toxicidad de ella”.

Acto seguido, Larraguibel le preguntó si él le había sido infiel a Zoe, a lo que el español respondió que “muchísimas veces”.

Luego la exanimadora de Zona Latina si es que ella le había sido fiel a él. A lo que Josué le dijo: “Que yo sepa no. Lo que pasó es que yo me acabé enamorando de ella. Una parte de mí no quería estar con ella… y para mí era como una droga”.

“Yo estaba enamorado de ella y le era infiel igualmente”, agregó el español.

Por su parte, Faloon le aclaró que estos sentimientos no eran de amor.

“Eso no es estar enamorado, hacerle daño una y otra vez, sabiendo que le va a doler la h… con las infidelidades”, reflexionó, a modo de lección.

“Tienes como una atracción física o sexual cuática y se conectan súper bien y se complementan súper bien en la cama, y eso tira demasiado”, complementó.

Las infidelidades de Pineda

Luego, Faloon fue más allá y realizó confesó cómo era su rutina en la relación con Pineda.

“Me pasó que mi ex me cagó millones de veces. También era lo mismo porque nos veíamos, nos tocábamos y era como conche… y caí una y otra vez, nos deseábamos mucho… y no se puede salir”, admitió la exYingo.

Por lo mismo, Larragubiel aconsejó que en ese tipo de situaciones “lo mejor es cortar, adiós no hablo nada más contigo y no te veo más”.