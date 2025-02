“La persona que más me debe...”: Diseñador que padece cáncer realizó sentido reclamo en la previa de Viña 2025

Un ingrato presente está viviendo el diseñador de modas Marco Jerez, quien aprovechó la previa festivalera para realizar un sentido reclamo respecto a las cuentas pendientes que tendría con otro colega. A través de Instagram, el modista que tuvo bajo su responsabilidad vestidos de Carola de Moras cuando animó el festival, reveló que aún se le adeuda dinero, el cual ahora necesita con mayor urgencia debido al cáncer que padece. “Vuelven las Galas del Festival de Viña del Mar. La persona que más me debe en dinero ha dado entrevistas, ha mostrado todos sus vestidos en televisión y lo extraño es que ninguno de los que bordé yo, y no me pagó, aparece”, publicó. Si bien no quiso decir de quién se trataba, el nombre que más se repitió en los comentarios, consignó La Cuarta, fue el diseñador Pato Moreno, quien habría dejado en sus manos la responsabilidad de los bordados. Pero, ahora no estaría cumpliendo con los pagos. “Ya me informaron que pidió no mostrar en pantalla ninguno. Será culpa, o será sicopatismo, querer tapar el sol con un dedo. Siento que es culpa… será?…qué será?“, reflexionó.