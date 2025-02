“El que nada tiene, nada teme”: Titi Ahubert rompió el silencio tras la orden de remate del hogar que comparte con sus hijos

Una impactante noticia se dio a conocer estos últimos días, la lujosa casa del empresario Daniel Sauer será rematada este próximo 28 de febrero. Él se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Capitán Yáber por los delitos de estafa y lavado de activos.

En dicho inmueble sigue viviendo su esposa Titi Ahubert junto a los hijos que tienen en común, quien todavía no ha hecho abandono del lugar.

Por esto, el periodista Sergio Rojas se comunicó con la mujer que fue panelista por una semana en su programa “Que te lo digo”. Durante la nueva emisión de su espacio nocturno de concursos, “La noche premia”, él mostró el audio que fue enviado por Ahubert.

“Yo estoy firme. No le tengo miedo a nada, si el que nada tiene, nada teme que es un dicho cierto”, respondió Titi antes de realizarle una petición al periodista, “quiero que me des la posibilidad de trabajar contigo. Yo sé que soy buena en lo que hago”.

“Quiero que sepas que me ha llamado la prensa hoy día todo el puto día y no le he contestado a nadie. Solo a ti. Y eso habla más”, cerró Titi Ahubert.

El remate de la propiedad de Daniel Sauer y Titi Ahubert

Este remate se enmarca en las acciones legales vinculadas al caso Audio-Factop, en el que Daniel Sauer enfrenta graves acusaciones. Desde abril del año pasado, el empresario permanece en prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber, imputado por delitos de estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.

La propiedad, de 410 metros cuadrados, cuenta con tres pisos, un subterráneo y cuatro estacionamientos. Según consignó La Tercera , el precio mínimo de la subasta ha sido fijado en $1.000 millones.

El remate, que ha despertado interés en el mercado inmobiliario, enfrenta un obstáculo: la vivienda aún está habitada. Javier Lorca, encargado del proceso, confirmó que los interesados no pueden acceder a la casa en estos momentos. “Se están realizando las gestiones para que los actuales residentes abandonen la propiedad”, señaló.

La venta de la propiedad forma parte de las medidas para resarcir a los afectados por el caso. Sin embargo, la situación actual de la vivienda podría retrasar el remate o generar complicaciones legales adicionales. Mientras tanto, los posibles compradores deberán quedar a la espera de que se resuelvan los problemas de ocupación antes del 28 de febrero.