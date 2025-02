Antonella Ríos detalla encontrón que tuvo con Adriana Barrientos en camerino: “¿Estás drogada?"

A la larga lista de polémicas protagonizadas por Adriana Barrientos, se suma su reciente encuentro con la panelista de “Que te lo digo”, Antonella Ríos con quien ha evidenciado varias diferencias.

Según relató Ríos, recientemente se vieron en el camerino de maquillaje. Ambas compañeras de canal al parecer no han dejado atrás las rencillas y esto lo evidenciaron al protagonizar un encontronazo.

Antonella habría saludado a Barrientos, pero esta no respondió, por el contrario pareció ignorarla. “Yo veo que llegó, se sentó y la miro y le dijo ´Hola Adriana´, ella no me escucha, hace caso omiso de mi saludo".

Antonella Ríos enfrenta a Adriana Barrientos en camerino. Youtube "Que te lo digo"

“Le digo por segunda vez así agarrando como pude mi ego herido, arremangándolo así, le digo ´Hola Adriana´, fuerte, porque quizás no me habia escuchado”, pero la presentadora insistió en no responder, aunque Ríos aprovechó su mirada para repetir el saludo ya de manera frontal.

“Hello, hola ¿o estais drogada?“, le dije eso ella tienen constancia pero fue sin mala intención”. Sus compañeros entonces rieron a carcajadas por la actitud de Barrientos. “Le había puesto más gotas al té”, reía Antonella.

El comentario de la panelista hizo reaccionar a Barrientos quien contestó “Hola” aunque aseguraba “que el lugar parecía un manicomio, un psiquiátrico”. Pero Antonella le devolvió el dardo: “Bueno, si lo dices por tí”.

“Yo ya estaba picada, uno es un ser humano y se pica, ya me había cortado el rostro, igual fue medio incómodo”, comentó la panelista de “Que te lo digo”.

Ríos versus Barrientos

Barrientos protagonizó altercado con Antonella Ríos en el pasado, uno de estos por sus comentarios sobre la encerrona que sufrió con Marcelo Barticcioto.

“Opiniones como la de Antonella Ríos vienen cuando tú estás número uno. Cuando estás en el programa estelar de la televisión chilena pasa esto”, comentó entonces la presentadora.