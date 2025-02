“Cómo opinas de la familia de otro cuando tienes la ca... en la tuya”: Daniella Campos lanzó sus dardos contra Pamela Díaz tras tenso encuentro en “Hay que decirlo”

Daniella Campos criticó con todo a Pamela Díaz tras protagonizar un tenso momento durante “Hay que decirlo“, esto en el marco de la polémica que tiene como protagonista a su hermana Denisse.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que todo comenzó cuando la animadora del espacio de Canal 13 le dijo a la invitada que era mejor que la exmodelo guardara silencio en el conflicto que estaba involucrada su melliza.

“Te lo digo en tu cara. Cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, siento que cuando tú hablas de ella, te alimentas en esto, porque al final sabemos cómo es”.

Por su parte, Daniella desmintió que estuviera sacando provecho de la situación puesto que rechazó millonarias ofertas para hablar de Denisse. Eso sí, lo hizo con sus compañeros de “Zona de Estrellas” puesto que sus compañeros tenían que abordar el tema.

¿Qué dijo Campos?

En este contexto, es donde Daniella se lanzó con todo en contra de Pamela, aclarando cómo se generó el conflicto.

“En el momento me molestó, me ofusqué, porque cómo opinas de la familia de otro cuando tienes la caga en tu familia y fue lo que yo le dije a la Pamela. Ella misma me contestó a mí ‘oye yo no le hablo a mi padre biológico, y me da lo mismo si está vivo o está muerto’”, comenzó diciendo Campos en una conversación con "Que te lo digo“.

Según Daniella, “le traté de explicar que yo trabajo en esto, que es lógico que me van a preguntar y se lo dije ayer, si puedo hablar hoy día de ti, es porque cuando me toca a mí tengo los ovarios de sentarme y poder contestar".

PUBLICIDAD

En ese sentido, la exmodelo abordó los dichos de Pamela y precisó que si ella no habla de su familia “no puede hacer una tontera como esa, porque es muy cara de palo”.

De pasada, Daniella reveló que la mala onda comenzó antes de entrar al estudio de Canal 13.

“De partida para qué me invitan, si la conductora del programa no me quiere ni mirar, no me saludó, me tiró indirectas, trató de decir cosas igual que la vez anterior que fui de invitada. Yo no he ido a meterme a su casa, no me metí por la ventana ni por la puerta de atrás, a mí me invitaron", insistió.

“Creo que como dueña de casa (Pamela Díaz) es muy mal educada. Para la otra voy a pensar si voy o no voy", cerró Campos.