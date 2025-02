“¡Te gusta pisotear a la gente y después andas con lo de la sororidad!“: Fernanda Figueroa enfrentó con todo a Fanny Cuevas

Durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor” se vivió un nuevo enfrentamiento entre participantes, y es que esta vez fue Fanny Cuevas y Fernanda Figueroa quienes protagonizaron una intensa pelea.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando la exMundos Opuestos encaró a su compañera y le dijo que deje de hablar mal de ella.

“Fer, no quiero que me trates más de falsa. Si tienes algo que decir, dímelo a mí”, le advirtió.

“Eres falsa. Eres muy falsa. Dos veces me acerqué a ti, y tú andas diciendo por las espaldas que Gala y yo te hacemos a un lado del grupo. Además, minutos antes de andarte juntando con Faloon habías criticado a todo el grupo, personas a las que pisoteaste, y ahora mágicamente son amigas. Por eso para mí eres una persona falsa”, respondió Figueroa.

“Falsa eres tú que te enojas porque me siento con otras personas, porque me doy la oportunidad de conocer a la gente, y después me ignoras. Tengo el derecho de compartir con quien yo quiera, desde que me senté con Caniulef no me miraste ni me hablaste más. No es para mí falsedad aprender a conocer a otras personas”, fue la réplica de Fanny.

La discusión se tornó tan intensa que Zoe y Daniela fueron a buscar a Fanny y Fernanda para separarlas, pero ambas mujeres no pararon de pelear a gritos.

“¡Te gusta pisotear a la gente y después andas con lo de la sororidad! Dos veces te dijimos que no le tocaras el tema del ex a Faloon, y te importó una m...”, espetó Fernanda sobre la vez en que Fanny acusó a Faloon de ser agresiva con su ex esposo. Cuevas entonces se fue dejándola sola.

PUBLICIDAD

Los descargos de Fer y Fanny

Tras la pelea, ambas participantes dieron sus respectivos descargos con sus amigas.

“Falsa de m… es ella. Como ahora me junto acá me anda pelando allá. Cometí el error de haber confiado en ellas y haber entrado ahí. Pero después de que me senté en esa mesa todo cambió. Me equivoqué heavy, pero me di cuenta y pedí disculpas”, sostuvo Fanny, agregando que el motivo por el que se acercó a La Familia fue por su amigo Félix Soumastre.

“Yo me siento donde quiero, y si le pica, que se rasque. Si hablé mal de ustedes es porque ellos son unos cizañeros de m…, porque estaba Félix y él me arrimó a ese grupo. Si ellos no lo superan es cosa de ellos”, indicó.

En tanto, Fernanda se quejaba de la falsedad de Fanny con Javiera. “Minutos antes de que se sentara con ustedes en la mesa estaba hablando mal de ella, de Natu y de Faloon. Que se junte con quien quiera, pero me molesta la falsedad. Que no diga que la excluimos porque no fue así. Ella está acostumbrada a que le chupen las patas”, aseguró Figueroa.

Junto con ello, Fer comentó que fue algo bueno que se separaran antes de que Fanny se fuera a las manos contra ella.

“Yo soy de tirar manotazos. Si me va a tirar uno, se lo regreso. Que tenga cuidado con quién discute, porque yo no reacciono como Faloon. Por las buenas soy muy buena, por las malas no”, cerró la influencer.