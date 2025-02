“Que se lave bien el...”: Claudia Schmitd responde con todo a Fran García “de sorbos” y le lanza feroz indirecta por su hijo

La panelista de Que te lo digo, Claudia Schmitd, se refirió a los dichos que Fran García-Huidobro realizó en su contra, en defensa de Felipe Camiroaga.

Todo surgió cuando días atrás la uruguaya se refirió al fallecido animador, recordando una anécdota que tuvieron juntos cuando él le preguntó a cuál hombre encontraba un top ten en el arte amatorio y dejó entrever que él no era el número uno.

Sus palabras generaron la tirria en Rocío Marengo y Fran García-Huidobro, quienes consideraron de mal gusto hablar de alguien que no se encuentra en este mundo para defenderse.

“Me parece de mal gusto que las mujeres anden hablando si fulano era bueno para la cama o si era malo, sobre todo si el fulano no se puede defender”, reclamó la conductora de Only Fama.

Pero, tal como le respondió a Marengo, a quien la mandó a informarse mejor, ahora se lanzó contra la rostro de Mega.

“Parece que la ‘Dama de Hierro’ ya no es de hierro. Qué raro que Francisca García-Huidobro no se atreva a nombrarme, extraño. La conozco desde que empezamos… desde que ella era una mala actriz y yo una modelo destacada“, comenzó con su lengua filuda.

“Pero yo te quiero decir Francisca ‘García de Sorbos’ -ironizó- una cosa: tú no tienes ni ética ni moral para venir a inculcarme a mí”, continuó.

“Tú, que fuiste la persona que en Primer Plano cada viernes te hiciste un festín con Felipe Camiroaga, hablando de él todos los programas. De donde sale el rumor, incluso, que era gay. (...) Tú a mí no me vengas a dar cátedra de nada”.

Feroz indirecta a Fran García-Huidobro

“A diferencia tuya, yo tuve una relación de amistad, de amor amor y de respeto con Felipe Camiroaga hasta los últimos días de su vida. Él desde allá arriba, seguramente, se debe estar riendo con mis declaraciones, porque así era nuestra relación".

Pero, su respuesta no se quedó ahí, puesto que le recomendó que en vez de andar defendiendo a Camiroaga, mejor le enseñe de higiene “a sus cercanos”. Esto, en clara alusión a su retoño.

"Tú mejor mantente callada y no vengas a dar cátedra (...) primero anda a educar… a la gente que tienes en su alrededor ¡Que se lave bien el poto, porque a mí tú no me vas a educar! Ni ahora ni nunca“, cerró.

Sus palabras fueron un dardo directo a hacia el cantante Nineteen Elevnn, puesto que tiempo atrás la escort Nathy Chilena lo acusó de no pagar sus servicios y bromeó que le faltaba limpiar sus partes íntimas.