“Para mí responden a delirios, invenciones”: Daniella Campos se defiende tras acusaciones de su hermana Denisse

Daniella Campos estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “Hay que decirlo”, en donde se refirió a las declaraciones que dio su hermana Denisse sobre el supuesto motivo por el cuál decidieron separar sus caminos hace más de 20 años.

Cabe recordar que la exmodelo estuvo como invitada en “Primer Plano” tras agredir a personal del bar Moai en Viña del Mar.

En este contexto, es donde Denisse habló sobre su hermana y aseguró que ella fue la culpable del quiebre debido a que hizo algo “tan grave” que ni siquiera puede ser reproducido en televisión. Además, aseguró que su hermana siempre le ha tenido “envidia”.

No obstante, en el espacio liderado por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, Daniella desmintió esta situación tras preguntas de los panelistas.

¿Qué dijo Daniella?

“Voy por parte... Las personas que han dicho que no he hecho nada por mi hermana en 20 años, no han hecho su pega... Yo creo que mi hermana ha dicho cosas mucho peores de mí, que para mí responden a delirios, invenciones, no podría responderlo de otra forma", expresó de entrada.

En esa línea, Campos agregó que “no soy psicólogo ni psiquiatra. Yo dije que ella tiene una enfermedad, y con ella nos enfermamos todos en la familia“.

"Creo que los excesos le pasaron la cuenta. Yo veo lo mismo que ustedes en la televisión, veo su cambio en su cuerpo, su voz, veo el descontrol y la rabia", comentó, esto debido a sus recientes episodios.

En ese sentido, manifestó que “he guardado silencio durante muchos años, y me he referido muy escuetamente a ciertas situaciones y declaraciones de mi hermana que han sido muy duras conmigo. Ella me ha gritado asesina“.

“Entonces, cuando has hecho todo lo que ha estado en tus manos... me llevé gran peso de esto, mucho más que mis padres”, sostuvo.

“Lo que ella dice que yo le hice algo terrible es cuando me grita asesina. Soy súper honesta en decirles la situación y por eso ella hace la relación de un delito. Solamente puede obedecer a delirios“, sentenció Daniella.