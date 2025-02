“Ella es sublime”: Tilda Swinton se deshizo en elogios a Catalina Saavedra tras trabajar juntas

La actriz británica Tilda Swinton no escatimó en elogios para la talentosa actriz chilena Catalina Saavedra, con quien compartió pantalla en El Problemista, película estrenada en 2024. Durante el 75° Festival Internacional de Cine de Berlín, Swinton fue consultada sobre su compañera de reparto y no dudó en expresarse con admiración.

“Quiero decir, ella es sublime y qué honor haber trabajado con ella”, comentó Swinton en entrevista con Mundo Películas. Luego de que el notero le diera a conocer que es chileno y que Saavedra probablemente vería el clip, Swinton expresó: “La amo, mucho amor para ella”, mostrando su cariño y aprecio por la actriz chilena.

Saavedra, quien tuvo un papel secundario en la película, interpretó a “Dolores”, madre del protagonista. Mientras que Tilda Swinton dio vida a la jefa del personaje principal. El filme, dirigido y protagonizado por Julio Torres, contó con la producción de Emma Stone, Problemista obtuvo nominaciones a los Independent Spirit Awards, en las categorías de “Mejor largometraje” y “Mejor guión”.

Esta no es la primera vez que Catalina Saavedra atrae la atención internacional. En 2023, la actriz fue nominada a los Independent Spirit Awards como “Mejor actriz de reparto” por su papel en Rotting in the Sun, lo que consolidó aún más su presencia en el cine global.

El reconocimiento de Swinton hacia Saavedra refleja la creciente admiración por su talento en la industria cinematográfica. La 40° edición de los Independent Spirit Awards se celebrará el 22 de febrero de 2025, en la playa de Santa Mónica, California, donde Saavedra podría recibir más premios por su destacada trayectoria.