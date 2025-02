Tatiana Merino habla sobre su presente en Australia: “Quién ha emigrado de su país entiende a los inmigrantes”

Tras ocho años en Australia, la actriz y showwoman Tatiana Merino compartió detalles de su vida lejos de la televisión chilena. En una reciente entrevista con Primer Plano, Merino habló sobre su experiencia trabajando en una empresa de aseo, los desafíos de la migración y la posibilidad de incursionar en el mundo del contenido digital.

PUBLICIDAD

De los escenarios al aseo: una nueva rutina

Merino, quien se hizo popular en Chile por su participación en el espectáculo y la televisión, contó que hoy su realidad es completamente distinta. “Todos los días a las 5 am suena mi despertador”, comentó sobre su trabajo en una empresa de aseo en Sídney. Su labor incluye la limpieza de baños, algo que enfrenta con humor: “Cambié las plumas por el plumero”.

A pesar de las dificultades, Tatiana disfruta su vida en Australia, especialmente por la cercanía con sus hijos y su nieto. “Es mi marido chico”, dijo con cariño al referirse al pequeño, con quien comparte gran parte de su tiempo libre.

Los desafíos de la migración

Merino confesó que emigrar no ha sido fácil. “¿Sabes lo peor de ser inmigrante? Por lo menos lo que me pasó a mí: llegar en un momento donde sentí que no era de ningún lado”, expresó. Sin embargo, con el tiempo logró adaptarse. “Yo digo que quién ha emigrado de su país entiende a los inmigrantes”.

Respecto a lo que más añora de su país, el que dejó hace ya 8 años, la showwoman señaló que “Lo que más extraño de Chile de la marraqueta, la comida”, para luego añadir: “Es la familia, la cosa emocional, los amigos”. Además sinceró: “Estoy siempre conectada. Cuando ustedes están de mañana, yo estoy acostándome, entonces yo me acuesto con el Julio César en las noticias, y me levanto con Primer Plano”.

Uno de los momentos más significativos tras su llegada a Australia fue acompañar el proceso de cambio de género de su hijo, Cameron. Su apoyo incondicional fortaleció su relación y reafirmó su decisión de empezar una nueva vida.

En su estadía en Australia, Merino también vivió una relación con Warren Bane, un hombre 17 años mayor que ella, con quien estuvo cuatro años. “Todos deberían tener un Warren (...) Me demostró ese cariño y ese amor puro, porque él no sabía quién era yo”, recordó.

PUBLICIDAD

Tras la ruptura, Tatiana se concentró en disfrutar su independencia y explorar nuevas oportunidades. Según contó, sus hijos le aconsejaron abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos. “Mostrar por mostrar eso a mí no me gusta”, aclaró. Sin embargo, sus hijos la animaron: “Mami, no piense tanto. Usted tiene que hacerse un OnlyFans”.

“Siempre hay un momento en que te vuelves a encontrar”

Pese a los cambios, Tatiana Merino se muestra agradecida por su presente. Aunque extraña Chile, ha encontrado estabilidad y satisfacción en su nueva vida. “Siempre hay un momento en que uno tiende a perderse, pero siempre está ese momento en que tú te vuelves a encontrar”, concluyó.