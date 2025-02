“Si se muere mañana, no estoy ni ahí“: Denisse Campos se lanzó sin filtro contra su hermana, Daniella Campos

Denisse Campos estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “Primer Plano”, en donde contó su versión sobre el polémico incidente que protagonizó hace unos días en un bar en Viña del Mar, en donde supuestamente habría agredido a los trabajadores del lugar.

PUBLICIDAD

Según las palabras de la exmodelo en el espacio de CHV, la situación había sido descontextualizada y que ella era la víctima de toda esta polémica. De hecho, insistió en que una de las garzonas causó daño psicológico a la menor de edad que la acompañaba y que ella solamente salió en su defensa.

Junto con esto, Campos afirmó que en ningún momento consumió alcohol ni drogas, y enfatizó en que las imágenes habían sido manipuladas para que ella fuera la perjudicada y no mostraran los golpes que ella también sufrió.

“Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones... Espero que entiendan que la única lesionada soy yo“, les dijo a los panelistas del espacio.

Esta versión de Denisse Campos se contrapone severamente con el relato de los trabajadores, quienes también fueron invitados a dar su versión y aseguraron que la rostro de la farándula consumió alcohol, los insultó y los agredió.

Eso sí, hubo otro hecho que llamó la atención en la visita de Denisse al programa de CHV, y es que se lanzó sin filtro en contra de su hermana Daniella Campos.

¿Qué dijo Denisse?

En la entrevista, Denisse se refirió a la entrevista que dio su hermana en el programa Onlyfama.

PUBLICIDAD

“Me gustaría que juntara esa plata para que se arregle la nariz porque le quedó para la cag (sic)…“, declaró de entrada.

En ese momento, Julio César Rodríguez la paró en seco y le advirtió que no se debía hablar del físico de otras personas.

Sin embargo, Denisse siguió: “Si le pagaron por hablar de mi, yo le estoy dando las gracias, que le dejo propina para que vaya al doctor y se arregle la cara. Listo".

Acto seguido, aseguró que no cree en las palabras de su familiar y aseguró que “la Daniella es capaz de hacer cualquier tipo de show en cualquier lado por cualquier cosa (...) ella no tiene ningún tipo de conexión conmigo, y que no vuelva a referirse a mi familia porque tampoco la ve ”.

Posteriormente, Denisse Campos se pronunció sobre el quiebre con su hermana, asegurando que lo que ocurrió fue tan grave que no se puede reproducir en televisión.

"Es algo que ella me hizo a mí, que si pudiera contárselo a todo el mundo se lo contaría, de hecho me lo han preguntado varias veces (...) No se puede repetir en televisión las cosas que ella me ha hecho, ella es una persona demasiado pérfida para mí, ya te lo dije, no sé como encontrar otra palabra, no quiero decir una grosería ni un epíteto contra ella. No sé“.

Una de las panelistas del programa le planteó que dada sus mismas declaraciones, el quiebre podría estar relacionado con algún delito que Daniella habría cometido en su contra, a lo que ella respondió, “sí, puede ser, ella me hizo algo muy malo”.

Sobre las declaraciones de Daniella en el programa de Mega, Denisse comentó que su hermana “no tiene otro tema ella, siempre está hablando de mí, constantemente, desde chica, siempre ha tenido la misma envidia (...) No es ninguna novedad que ella hable, ella siempre trata de colgarse de alguna cosa dando lástima".

Finalmente, la invitada a Primer Plano comentó que no tienen ninguna intención de arreglar sus lazos familiares.

“Yo no tengo relación con ella, le tengo cero cariño, mucho menos respeto. No me interesa tener relación con ella, si se muere mañana, no estoy ni ahí, ni si quiera voy a ir“, sentenció.