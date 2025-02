“Sentí que se me venía la vida encima. Me sentí muy imbécil”: Tonka Tomicic reapareció en redes sociales con íntimo video

La semana pasada, Tonka Tomicic llamó la atención del mundo del internet tras borrar todas sus fotos de su perfil de Instagram. Esta acción inició diversas teorías de que la animadora preparaba un proyecto importante luego de las polémicas que la han vinculado al Caso Relojes.

Y así fue, y es que durante la noche del domingo, la exanimadora de Canal 13 sorprendió en la red social con un íntimo video donde hablaba sobre los difíciles momentos que enfrentó tanto como en la separación y Parived, el juicio público y la investigación en contra de su expareja.

El video de Tonka

El video inicia con la conversación que tuvo Tomicic con el matinal “Buenos días a todos”.

"Esta historia se ha contado a través de voces de otros, pero nunca con mi voz, pero eso es responsabilidad mía, yo lo asumo, porque me cuesta hablar de mi", parte diciendo la exrostro de televisión.

“La vida me lleva a este límite, porque sino nunca lo hubiera hecho, no lo haría. Uno se cuestiona ¿mi voz tiene la suficiente fuerza para hablar?“, expresa Tonka entre lágrimas.

Según las palabras de Tonka en el registro, que se deduce que fue grabado por su círculo más cercano, todo este proceso ha sido un duro trabajo personal.

“Sentí que se me venía la vida encima. Me sentí muy imbécil. Si sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, porque no quería que se me olvidara. Me tuve que reconciliar conmigo, me tuve que volver a querer, a admirar, tuve que sentir que valía".

“Me encantaría ser mamá... Soy muy de lamerme mis heridas sola. Me escondo, pero yo me veo mis cicatrices y cuando las veo, me gustan, porque me marcan y me demuestran todas las veces que me he levantado y me voy a volver a levantar una y otra vez", cerró.