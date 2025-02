“Los invito a reflexionar”: Bárbara Ruiz-Tagle emplaza a Ruldophy y a Claudio Arredondo por críticas al gremio actoral

Desde el último tiempo, el drama de las teleseries traspasó las pantallas y ha tenido a los actores como protagonistas, pero no en la ficción, sino que en el mundo real.

A los descargos de Gonzalo Valenzuela contra algunas de sus colegas en los Premios Caleuche, ahora se suman las críticas de Bárbara Ruiz Tagle contra Álvaro Rudolphy y Claudio Arredondo.

A través de Instagram, compartió una foto de ambos y se desahogó directamente contra ellos, con nombre y apellido, etiquetando sus respectivas cuentas de redes sociales.

“... @claudioarredondo @alvaro_rudolphy_oficial se me juntaron sus comentarios y quisiera decirles a ambos lo siguiente. Primero que los admiro y también celebro sus éxitos que no han sido pocos…si bien sus comentarios responden a distintas cosas, ambas duelen".

Bárbara Ruiz-Tagle contra Rudolphy y Arredondo

“...Los invito a reflexionar sobre sus palabras dichas hacia el gremio, que bastante afectado se ha visto siempre de palabras como ego, vivir de la teta del estado y varias cosas más. Por supuesto que hay ego, pero no como exceso de autoestima, si no desde la más profunda vulnerabilidad. Por supuesto que hay desesperanza en cuanto a los medios que nos apoyan para seguir creando, pero hablar de manera despectiva desde un lugar superior moral, personalmente me da una pena negra", escribió en un extenso comunicado.

“...Siento que dejar al gremio como egocéntrico y aprovechador y que quiere vivir del estado, me parece mezquino e injusto. Nos hemos sacado la cresta por seguir haciendo, y ustedes lo hacen, a su manera pero lo hacen…A todos mis colegas los admiro por seguir adelante y por no bajar los brazos. Los aplaudo por su amor al oficio, por seguir creando #chulaporsiempre“, fueron parte de sus descargos.

Esto, a raíz de una entrevista que realizó Rudolphy donde criticaba a los colegas que reclamaban porque no recibían ayuda estatal, pero ellos no salían a buscaban la forma de generar sus propios recursos.