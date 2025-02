Junior Playboy aseguró que Kike Morandé es un “mal patrón”, “cagado” y “lanzado con las mujeres”

Sin pelos en la lengua, Junior Playboy desató una nueva polémica tras lanzar duras críticas contra Kike Morandé en el podcast Destapados. Durante la conversación, el exchico reality abordó su experiencia trabajando como extra en la televisión y recordó el trato que recibió cuando participó Morandé con Compañía.

“Yo pertenecía al mundo de los extras. Entonces íbamos al Kike y él es un mal patrón, es cagado”, afirmó Junior, asegurando que el pago era bastante precario. “Me pagaban tres lucas por ir de extra, me pasaban un sándwich y un juguito, y la plata la pagaban a los treinta días”, detalló.

Además, recordó un episodio en el que se sintió humillado mientras participaba en una de las dinámicas del programa. “Me hicieron como un muñeco y no sé si el Tutu Tutu o el otro terminó pateándome la cabeza”, confesó, lamentando que nadie le pidiera disculpas por lo ocurrido.

Pero las críticas no quedaron ahí. Playboy también cuestionó la actitud de Morandé con las mujeres, asegurando que era “lanzado” con ellas y que siempre se “hacía el lindo”. “Yo te digo honestamente, Kike, no tengo ningún problema contigo, pero te digo algo: vo’ eres feo. No sé cómo la Cecilia Bolocco en algún momento se fijó en ti, honestamente hay que tener estómago. Con esa nariz, no tení trasero, no tení cuerpo, carisma, nada”, disparó.

Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a ocupar el lugar del animador, Junior fue tajante: “Él no es competencia para mí. Es el típico patrón de fundo, esa es su marca, no engaña a la gente. Mire, el mejor animador que ha tenido Chile es Felipe Camiroaga y usted está lejos de eso. Usted es otro títere más que hay en la industria”.

A pesar de sus duras críticas, el exchico reality reconoció que Detrás del Muro, el programa de Morandé en Chilevisión, ha generado empleo para muchas personas. “Me alegra que le esté yendo bien, porque abre más puestos de trabajo, pero no le veo mucho futuro. No más de seis meses”, sentenció.

Hasta el momento, Kike Morandé no se ha referido a estas declaraciones, pero los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar en el clip del video, dividiéndose entre quienes respaldan a Junior Playboy y quienes consideran que sus dichos se alejan de la realidad.