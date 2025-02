“¿Había drogas en tu cuerpo?”: Denisse Campos se molesta tras pregunta de Pamela Jiles en “Primer Plano”

Denisse Campos se molestó con Pamela Jiles en el más reciente capítulo de “Primer Plano”, esto luego de que la panelista cuestionara sus dichos en el programa de televisión.

Cabe recordar que hace un par de días que la exmodelo protagonizó un escándalo al interior de un bar en Viña del Mar.

“Todos hemos observado las imágenes, donde se ven golpes de tu parte. Hay sillas que vuelan y se ve a un varón que te está arrastrando, y eso no corresponde, pero hay efectivamente un descontrol de tu parte”, comentó la diputada en el espacio de farándula,

“Tú señalas que no consumiste alcohol y me imagino que tampoco drogas, pero te lo pregunto... ¿Había drogas en tu cuerpo?”, le preguntó la parlamentaria a la entrevistada, quien se encontraba en otra parte fuera del estudio.

“No entiendo a qué viene tu pregunta. Estaba con una niña de 12 años, entonces creo que la pregunta corresponde a una insinuación...”, respondió Denisse, ya molesta.

El enojo de Denisse

“Te explico por qué te lo pregunto. Primero, no es una insinuación; y segundo, tu hermana a hablado reiterativamente de una enfermedad”, aseguró Jiles, argumentando su consulta.

“Cuando hagas una pregunta, pregúntame a mí. No me interesa lo que diga esa señora, yo no la he visto”, le aclaró, haciendo referencia a su hermana Daniella Campos.

Tras aclara que no había consumido ningún tipo de droga, Denisse respondió a otras dudas de La Abuela.

“¿Exigiste en algún momento alcoholemia o que se llevara a estas otras personas a constatar lesiones?“, consultó Pamela, a lo que Campos respondió: “No tenían ninguna lesión que constatar, partamos por eso”.

“Bueno, eso es lo que ocurre en una constatación de lesiones”, le dijo Pamela.

Acto seguido, Denisse le paró los carros y afirmó que los panelistas no la han dejado dar su versión de los hechos.

“Para responder necesito hablar. Vine a hablar yo, para eso me están pagando aquí, para poder pagar mis abogados”, aclaró.

“Lo que vio la gente en su casa, mi ofuscación, eso fue cuando ya había sido golpeada. Nadie puede salir sonriéndole a una persona que la acaba de golpear, partamos por eso”, cerró.