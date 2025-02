Colega de “Tu Día” lo salvó: Repe reveló que fue víctima de estafa en el fin de semana de San Valentín

Al parecer el fin de semana de San Valentín de José Luis Repenning tuvo varios percances, así lo reveló el mismo animador durante el más reciente capítulo de “Tu Día”.

PUBLICIDAD

La confesión se dio cuando sus compañeras Priscilla Vargas y Michelle Adam se encontraba hablando del romántico día, en donde le preguntaron a su colega cuáles fueron sus planes.

“Yo les quiero contar que el Día de los Enamorados fue un día muy especial. Dije ‘voy a ir a la costa’ y arrendé una cabañita para juntarme con los amores de mi vida, mis hijos, los fui a ver porque ellos están veraneando con la mamá“, comenzó contando

“Me meto a booking.com, una plataforma confiable y resulta que la página te dice ‘el pago se acuerda con el arrendatario’, entonces me escribe por la aplicación el arrendador y me dice ‘si va a reservar este fin de semana hay mucha demanda, le sugiero que deposite el 50%‘. Y yo deposité el 50%“.

Ahí, el animador del matinal reveló que fue engañado por esta persona.

"Cuando llego al lugar no había cabaña, no había nada, me estafaron“, declaró.

Según las declaraciones de Repe, él reservó el lugar en una página confiable y conocida por lo que procederá a realizar un reclamo.

PUBLICIDAD

“Señores de booking, voy a hacer todas las diligencias correspondientes. Cuando llegué allá no había nada, estaba pelado, la numeración no existía. Me mandaron el mapa para llegar, vi las fotos y todo", aseguró.

La rápida solución

Tras darse cuenta que se había quedado sin lugar donde alojar, Repenning le tuvo que contar a sus hijos que algo andaba mal.

“Les dije ‘niños, tengo un problema’. Yo empecé a sospechar cuando iba para allá porque le escribía y el arrendador no me contestaba, así que yo llegué y no me sorprendí. Tengo el nombre y el rut de la persona a la que le deposité“.

Consultado por Priscilla sobre qué hizo ante tal situación, el periodista le señaló que “de repente dije, Lucho Lobos, de La Fuente Maitencillo, me ayudó y empezó a llamar a todos los conocidos. Resulta que iba camino para allá y se me iluminó la ampolleta y adivinen a quién llamé, al hijo adoptivo de Papudo, a Rodrigo Pérez (periodista del matinal). Le dije que me tenía que salvar".

El notero de “Tu Día” consiguió un lugar para que pasaran la noche, el cual pertenece a una mujer que entrevistó hace algunos días en dicha localidad.

"Le agradezco mucho a Alejandra, que andaba en Rancagua y me prestó su departamento. Incluso ella llegaba el sábado y se quedó en la casa de una amiga para que yo pudiera quedarme con los niños ahí, así de amorosa", afirmó Repe.

“Me quedé ahí, había una vista espectacular (...) gracias campeón por conseguirme un lugar“, concluyó.