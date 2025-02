‘Chapu’ Puelles y Montse Ballarín flechan con fotos de sus vacaciones en familia: “El amor se transforme”

En las últimas horas Francisco ‘Chapu’ Puelles y Montserrat Ballarín se robaron todas las miradas al compartir parte de lo que fueron sus vacaciones en conjunto. Como se sabe ambos tomaron la decisión de ponerle punto final a su relación en agosto de 2022, pero eso no ha sido impedimento para compartir en familia junto a su pequeño hijo.

PUBLICIDAD

Y ha sido precisamente ese detalle el que muchos usuarios le han aplaudido a través de las redes sociales. Como demostraron a través de Instagram, los tres emprendieron rumbo al norte del país por ruta y la experiencia solo ha dejado cosas positivas.

Francisco Puelles y Montserrat Ballarín derrocharon amor

‘Chapu’ Puelles no perdió la oportunidad de sincerarse con la madre de su hijo con un emotivo escrito que surgió de su escapada a la Región de Atacama. Y los aplausos no tardaron en lloverla al ex Calle 7.

“Cada palabra, conversación y sonrisa la traemos como bencina para partir este año 2025 que se viene con nuevas etapas para este equipo y especialmente para el pequeño Silvestre (…) Amo a mi familia con todo mi corazón y siempre estaré agradecido de tenerlos y poder caminar juntos en este lindo proceso. (Montse Ballarín) gracias, gracias siempre por tanto. Sin duda la mejor mamá para nuestro pequeñito y compañera en este lindo proceso”, escribió.

Y Montserrat Ballarín no se quedó atrás: “La vacación disfrutada. Viajando. Conociendo. Criando. Y qué suerte cuando el corazón se expande y permite que el amor se transforme. Y transforme (…) Gracias @franciscopuelles, compañero generoso en este viaje delirante de acompañar la infancia del Sil", manifestó la actriz.

Los usuarios no tardaron en hacerse notar con sus mensajes de admiración a la expareja: “Lo entendieron todo”, “Me encantan. Qué vivan las familias en todas sus formas”, “Son una familia preciosa”, “Qué bendición para Silvestre tener unos padres tan respetuosos”.