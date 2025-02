¿Volverá con Rai? ¿Llegará otro hombre?: Faloon Larraguibel fue sorprendida por predicción de Vanessa Daroch sobre su vida amorosa

Todavía el inicio de su romance junto a Raimundo Cerda no sale en pantalla en “Palabra de honor”, y ya se sabe que llegó a su fin. Faloon Larraguibel estuvo de invitada en el programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, en donde estaba presente la tarotista Vanessa Daroch, quien le entregó una predicción sobre su vida amorosa.

PUBLICIDAD

La exchica “Yingo” estuvo de invitada en el Día de San Valentín, en donde confesó que sigue hablando regularmente con el joven, casi diariamente. “Me dijo ‘Feliz día, a pesar de todo, feliz día’”, reveló Larraguibel, quien contó que le respondió con un corazón.

Para responder el misterio del futuro de esta relación, la tarotista colocó las cartas sobre la mesa y dio a conocer qué era lo que ella veía para el futuro de Faloon. “Como amigos muy bien...”, partió la joven.

“Lo mató”, dijeron en el panel.

El nuevo amor de Faloon Larraguibel.

Pero, Daroch continuó ya que tenía una nueva predicción. “Va a pasar lo de Viña, pero viene alguien que es mayor que Faloon. No es un sugar (daddy), es un poquito mayor. Que se espere hasta que termine todo esto de Viña”, vaticinó.

“Va a aparecer alguien que tú vas a decir literal ‘ahora sí’”, aseguró la tarotista, quien le dio marzo como fecha. Además, Vanessa le dijo que sí va a hacer de la televisión, pero no de realities. “Se maneja mucho en televisión”, detalló la médium.

“La última carta es la de la esquizofrenia. No es mala. Es una persona que viene a romper todos los esquemas, que te viene a sacar, a hacer feliz, a hacer reír. No has estado nunca como una persona como ésta”, aseguró la tarotista.

PUBLICIDAD

Faloon estaba sorprendidísima con las predicciones de Vanessa Daroch, y procedió a preguntarle si es alguien que ya conoce, y ella le dijo “no, pero a lo mejor has escuchado de esta persona, de conocerlo no”.

“Es una persona que te va a hacer brillar los ojos, va a venir a cambiar todo”, cerró Vanessa, quien dijo que Faloon puede ser muy buena amiga con Raimundo Cerda.