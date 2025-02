“Una de las cosas que más le gusta de él...”: Daniela Aránguiz entregó detalles del supuesto romance de Pamela Díaz y Felipe Kast

La supuesta relación de Pamela Díaz y Felipe Kast ha causado la fascinación de la farándula nacional. Hace una semana, se filtraron imágenes de una escapada que ambos se dieron a Perú.

Esta historia fue tocada en el panel del programa de farándula “Sígueme”, en donde una de las amigas de la Fiera, Daniela Aránguiz, estaba presente. Ella no se aguantó en dar detalles sobre este vínculo, el cual no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

Con respecto a la formalización de la relación con el título de “pololeo”, Aránguiz partió diciendo “Pame no puede asumir un compromiso que quizás ninguno de los dos lo ha planteado. Están en la mejor etapa, la más rica cuando se están conociendo, salen de vacaciones juntos. No se esconden de nadie, encuentro exquisita esa relación”, contó.

En esa misma línea, Daniela señaló que si uno no está pololeando “oficialmente”, y no existe una exclusividad, se puede mirar para el lado. Sin embargo, a pesar de esta visión, Daniela fue enfática en decir que las relaciones serias deberían tener un nombre, ya que “sin título, el terreno no tiene propiedad”.

La información que entregó Daniela Aránguiz

“Yo sé cositas más internas, que obviamente no las voy a revelar aquí, pero puedo dar mi impresión. En esta relación que tienen ellos dos, yo puedo poner mi firma que está enamoradísimo de Pamela Díaz. Ella se está dejando llevar por un hombre que está profundamente enamorado de ella”, continuó Daniela.

La tuvieron que apretar un poquito más para que Aranguiz revelara un dato decidor. “Que no me rete la Pame por lo que voy a decir, pero una de las cosas que más le gusta es que él es un excelente padre”, contó la amiga de la Fiera.

“Yo creo que eso es súper importante cuando una es mamá, ver que el hombre que está saliendo contigo, que por su parte sea un muy buen padre... Además la Pame es súper entretenida", cerró.