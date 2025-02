“Siempre agradezco el día que pasó”: Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos hablaron del momento en que comenzaron a mirarse con otros ojos

Una romántica postal de la previa al Día de San Valentín de Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos enterneció a las redes sociales. Esta pareja se oficializó a los ojos del público en diciembre de este año.

PUBLICIDAD

A pesar de ser una relación reciente, ellos se conocían desde hace años. “La historia cambió en verdad casi que de un momento a otro, no ocultamos mucho las cosas, en verdad. Pero porque estábamos seguros de la relación, de lo que estaba pasando, así que estamos muy felices ahora“, contó la argentina a La Cuarta .

“Cuando todo empezó, no es que hubo historias previas, así como algo raro, no, todo partió así como de un día para el otro y de ahí nos convertimos casi que en pareja en horas”, reveló.

“Pero porque en realidad lo raro fue que anterior a eso... a veces uno empieza a coquetear, y si algo raro pasa, no, fue como de un momento a otro”, añadió la argentina.

Sosa aseguró que no había onda antes de que su relación cambiara de tinte. “Yo le decía, al principio, me da culpa, porque somos amigos”, añadió.

“Me costó aceptar un poco ese cambio de que estaba bien igual, que no era nada malo, pero a mí me costaba ese tema de que es mi amigo, cómo voy a estar con un amigo, pero en realidad la historia cambió y fue para mejor”, complementó.

“Ha sido todo muy lindo”

Por su parte, Joaquín Montecinos contó que siempre hubo una compatibilidad entre ambos. “Siempre la encontré muy atractiva en todo sentido, pero sobre todo en cómo es ella, su personalidad”, confesó.

PUBLICIDAD

“Y creo que a partir de ahí los dos estábamos solteros, estábamos en un momento donde quizás nos empezamos a dar cuenta de que nos estábamos gustando y creo que se dio todo súper rápido en ese sentido, porque teníamos una muy buena relación de amigos, muy respetuosa, entonces creo que eso fue un punto muy importante, que siempre hemos sido muy transparentes los dos y eso nos ayudó a que todo fluyera mucho más rápido”.

El futbolista está sumamente feliz con el destino en el que desembocó su relación. “Siempre agradezco el día que pasó, porque nos dimos cuenta que nos llevamos muy bien en todos los sentidos, entonces eso también ayuda a que la relación”, señaló.

“Ha sido todo muy lindo y esperemos conservar esta linda relación que tenemos, porque no es fácil conectar hoy en día, estamos en un mundo donde ha cambiado mucho las cosas y creo que el que sea todo de verdad es mucho más lindo y lo de nosotros es 100% verdad, así que eso es lo que nos hace muy felices”, reflexionó Montecinos.