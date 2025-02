“Si se muere mañana...”: “Primer Plano” adelanta entrevista con feroz frase de Denisse Campos sobre su hermana Daniella

Captura: Only Fama y Primer Plano

Esta noche se emitirá un nuevo capítulo de “Primer Plano”, en donde Denisse Campos romperá el silencio tras ser formalizada por el delito de daño simple y amenazas después de protagonizar una violenta pelea en un restobar de Viña del Mar.

PUBLICIDAD

“Necesito defenderme de lo que está sucediendo. Yo no tengo problemas de lucas, pero necesito pagar los abogados porque son varios, varias demandas que voy a poner”, comentó Denisse Campos sobre su acuerdo con el estelar de Chilevisión.

“Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones... Espero que entiendan que la única lesionada soy yo”, declaró este viernes en LUN .

VIÑA DEL MAR: Control de detencion de Denisse Campos 12 DE FEBRERO DE 2025/VIÑA DEL MAR En el Juzgado de Garantia de Viña del Mar se realizo el control de detención de Denisse Campos en causa por el delito de amenazas simples contra personas y propiedades, FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO (Manuel Lema Olguín/Manuel Lema Olguín/AgenciaUno)

Las duras palabras de Denisse sobre Daniella

Sin embargo, ella no sólo será consultada sobre este altercado que la dejó con la medida cautelar de prohibición de acercarse al local comercial. Denisse también se referirá a su hermana gemela Daniella, quien ha salido a hablar después de su arresto.

Chilevisión adelantó sólo una frase que dirá Denisse sobre la periodista. “Si se muere mañana ella, yo no estoy ni ahí. Ni siquiera voy a ir”, lanzó.

Por su parte, Daniella Campos fue a hablar al programa “Only Fama” sobre la relación con su hermana, y ella está enterada que esta noche Denisse hablará de ella en “Primer Plano”.

“Yo espero un misil el domingo. Yo nunca quise hablar y ahora lo hice. Sé que va a llegar una respuesta horrorosa que no va a ser la primera, quizás no va a ser la última. Yo ya estoy preparada para eso, pero duele harto”, señaló.

PUBLICIDAD

“Duele más que venga de ella. Duele sentir que ella es capaz de volcar esa misma rabia, ese mismo odio contra mí”, confesó la panelista de “Zona de estrellas”.