“Fue un susto enorme”: Emilia Daiber sincera el temor que tuvo esta semana luego de sufrir una intoxicación alimentaria con cinco meses de embarazo

Emilia Daiber sufrió esta semana un percance alimentario que le hizo temer lo peor para su embarazo de cinco meses. Una intoxicación que la llevó de urgencias hasta una clínica de la capital, la misma en la que su hermana debía realizarse una compleja cirugía.

Y es que para la animadora de Chilevisión, que por estos días se encuentra en pleno proceso de recuperación, su percance tuvo alcances desconocidos, los cuales reconoció este domingo en conversación con lun.com.

El gran susto de Emilia Daiber

“Fue un susto enorme, estaba muy preocupada. Yo no me había tomado vacaciones esta semana porque a mi hermana la operaban de opérculo torácico, que es una operación súper complicada, le tenían que sacar cinco centímetros de costilla, el resto de la familia está cuidando a sus hijos en el sur, mi marido también está con mi hijo en el sur, entonces hicimos como este enroque. Yo me vine a Santiago para que no se quedara sola y me intoxiqué justo”, contó la periodista, quien aún no sabe cómo pudo haberse intoxicado el pasado miércoles.

“Está todo perfecto y de repente me empecé a sentir mal, el miércoles. Pensé que tenía que ver con la guagua, el embarazo, y en la noche me acuesto y me despierto como a las 12 con muchas náuseas y vómitos incontenibles. Mi hermana estaba en la misma clínica (Alemana) porque la operaban justo ese día. Me tuve que ir en taxi, menos mal estaba cerca y, cuando llego, lo primero que dije fue que antes que me hagan cualquier cosa, que necesito que me hagan una ecografía, porque estaba de verdad muy asustada”, puntualizó.

“Lo primero que hicimos fue ver a la guagua. Pude escuchar el corazoncito y ahí estaba como una locomotora, menos mal. Estuve hospitalizada hasta la mañana siguiente (jueves), después me fui derechito a verla (a su hermana) a la sala donde estaba y nos vinimos a la casa. Entre las dos nos hemos cuidado, pero no hacíamos una en un principio”, explicó.

“Me he sentido mejor estos últimos días. Me he ido recuperando de a poco. Como me tuvieron que dar otro tipo de medicamentos más suaves, ha sido más paulatina la recuperación”, finalizó.