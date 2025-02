Hogar, dulce hogar. Tras año intenso de trabajo, Cony Capelli celebra otro logro personal: la compra de su nuevo departamento.

La ex Gran Hermano Chile ha compartido parte de sus labores en la remodelación y decoración que ha elegido para vivir.

Balcón amplio y una vista privilegiada. La además bailarina admitió su emoción por darle forma a su nueva vivienda, mostrando los cambios más urgentes. Durante el fin de semana enseñó los nuevos pisos flotantes y además la primera adquisición para la decoración.

Cony Capelli presume su nuevo departamento, esto fue lo primero que compró: “Me encanta, lo amo”. Instagram Conny Capelli

Así presumió el nuevo sofá que además llegó a su departamento de la manera más fortuita. “Hace un año hice una campaña y no había canjeado, el pago era en canje... me puse a mirar la página y tenía un montón de cosas muy preciosas pero yo igual soy bien quisquillosa”, comentó.

Tras mirar la sección de sillones se decidió por el más costoso. “Me gustó solo uno, que era, lamentablemente esto fue muy fortuito... podría de hecho haberme comprado un montó de muebles más si hubiera encontrado uno más barato, pero pucha, era ese el que me gustó, así que estoy esperando que llegue mi preciosidad”.

En sus historias de Instagram mostró el mueble en lino, aún cubierto para evitar la suciedad y el polvo en el lugar, comentó la famosa.“Mire qué preciosidad, perdonen el desastre”, expresaba Cony quien explotó de orgullo al ver los adelantos en su nuevo hogar.

“Me obsesioné con...”

La panelista de “Plan Perfecto” hizo revelaciones en la nueva edición de “Con y sin amor” con Diego de Vidts como invitado. Al comentar sobre lo más atrevido que ha hecho por una aventura, Cony recordó sus propias experiencias entre risas.

“Me obsesioné con un weon que estaba en el vio y estuve ocho horas de la fiesta tratando de entrar al VIP solo y únicamente para que me viera. Me subí a los hombros de un mexicano para que... y el weon no me miró ni un...”, dio estallando a carcajadas. Los seguidores se identificaron con la anécdota y elogiaron al invitado.