“Todo eso me fue teniendo un rechazo a Julio César”: Claudia Schmitd se lanzó en picada contra JC Rodríguez

La panelista de Que te lo digo, Claudia Schmitd, está sacando todos los trapitos en sol durante su reemplazo del periodista Luis Sandoval. Si primero habló de su salida de Zona de Estrellas y luego las emprendió contra Felipe Camiroaga, ahora fue el turno de Julio César Rodríguez.

Todo ocurrió cuando entrevistaron a la pareja de Pablo Herrera, Karoll Román, quien aseguró que el animador le lanzó un desubicado piropo tiempo atrás, cuando el cantante participó en Podemos Hablar.

Ahí, Rodríguez fue contactado por Sergio Rojas, a quien le aseguró que la acusación de Román era falsa.

Fue en ese momento que Schmitd recordó la experiencia que tuvo con el animador, cuando trabajaron juntos en CHV.

“Julio era de esas personas que decía ‘mira, (por ejemplo) la Antonella usaba el calzoncito con la monita no sé cuánto’. Él era todo lo que está mal en un hombre”, señaló sin pelos en la lengua.

“Él era quien me decía con quién se había acostado y yo tenía que tirar el nombre en pantalla. Todo eso yo ya lo conté y el equipo lo sabe", aclaró.

Además, agregó que “todo eso es lo que me fue distanciando y teniéndole un rechazo a Julio César Rodríguez, porque el rechazo más grande que puedo sentir por alguien es cuando lo veo en pantalla y uno sabe que es un doble estandar y una persona que es inconsecuente con lo que dice y hace frente a la cámara“, se descargó.

El piropo a Román y la defensa de JC

Román relató el momento incómodo que vivió cuando “Julio César me abraza pero muy cálidamente y me dice ‘¡¿cómo tú andas con este we..., si tú eres demasiado rica?!‘”. La comunicadora audiovisual aclaró que no estaba acusando a Rodríguez de acoso, pero sí consideró que su comentario fue una “mala actitud e incómodo”.

La reacción de Román fue inmediata, ya que se sintió sorprendida y respondió: “¡te pasaste! ¡¿Cómo me dices eso?!”. A lo que “JC” intentó restarle importancia al afirmar que eran solo “bromas”.

Tras las declaraciones de Román, Julio César Rodríguez no demoró nada en comunicarse con el conductor del programa, Sergio Rojas, para desmentir la situación.

“¿Tú creerías que yo podría decirle eso a alguien haciendo mi trabajo? ¡Por Dios! Sergio, en serio, ¿te estás prestando para eso? Qué pena, Sergio, que te prestes para eso. ¡¿Cómo voy a hacer algo así en un comercial y denostando a un invitado del programa?!”, expresó Rodríguez, mostrando su indignación por las acusaciones.

Frente al desmentido de “JC”, Karoll Román no se quedó callada. Su respuesta fue clara: “no puedo agregar más, basta de este tipo de periodismo”.