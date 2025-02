“Siempre está en mi corazón”: Rocío Marengo le envío un sentido mensaje a Pamela Díaz tras años de distanciamiento

Pamela Díaz dejó a todo un país preocupado después de que le diera una durante la transmisión de este miércoles de su programa de Canal 13, “ Hay que decirlo! ”.

Por lo mismo, la Fiera se ausentó de sus labores como animadora del programa de farándula y decidió irse de viaje a Puerto Varas a la casa de sus padres, donde se crió, junto a su pequeña hija Pascuala.

Ella realizó un móvil desde el Sur para hablar sobre su estado de salud, mostrar el hogar donde creció y ofrecer una reflexión tras este susto.

Una vez terminado el contacto, y cuando el programa estaba llegando a las dos horas de emisión, el programa entrevistó en vivo a Rocío Marengo. La argentina tuvo una cercana amistad con la Fiera hasta que un conflicto las separó para siempre.

Si bien el motivo del contacto con la trasandina fueron los dichos de Claudia Schmitd sobre Felipe Camiroaga, cuando se estaba despidiendo del móvil, ella decidió mandarle un mensaje a su examiga.

“Un beso muy especial a Pame, que la quiero. Me preocupé, sé lo que le pasó por la prensa. Perdí contacto con ella, pero siempre está en mi corazón”, declaró.

¿Qué pasó entre Pamela Díaz y Rocío Marengo?

Fue a mediados del 2022 cuando la farándula se enteró del quiebre entre la amistad de Pamela Díaz y Rocío Marengo. Las que en un momento se veían muy unidas, especialmente después de tener un programa en Youtube, ya no son más amigas.

En agosto de ese año, la Fiera fue a “Podemos Hablar”, en donde se refirió a este quiebre. “A Rocío le tengo un cariño enorme, tengo una muy buena onda y todo, pero sí hoy día estamos distanciadas no puedo mentir”.

Agregó que “el porqué es algo muy personal que no lo puedo exponer porque cuando tengo un cariño grande de verdad respeto los códigos de esa amistad”.

Julio César Rodríguez le preguntó a Díaz si “¿esto se pude remediar?“, y ella le contestó categóricamente: “No, para nada, podemos tener buena onda, saludarla y todo bien, pero nada más”.